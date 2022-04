Pokémon GO: Morgen startet Frühlings-Event – Alle Shinys und Boni

In Pokémon GO startet morgen, am 12. April 2022, das Frühlings-Event und bringt euch wieder zahlreiche Spawns, Shinys und Boni. Außerdem werden neue Kostüme, ein legendäres Pokémon und ein Mini-Event dabei sein. Wir von MeinMMO zeigen euch, auf was ihr euch freuen könnt.

Was ist das für ein Event? Pünktlich zum bevorstehenden Osterfest, startet Pokémon GO mit „Hüpft in den Frühling“ das Frühlings-Event. Ihr werdet also in den kommenden Tagen auf zahlreiche thematisch passende Spawns treffen und könnt von einigen Boni profitieren.

Was euch konkret erwartet, haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Wann startet das Event? Das Frühlings-Event startet am 12. April 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann über das komplette Osterfest hinweg, bis es am 18. April 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit schon wieder vorbei ist.

Alle Spawns und Shinys zum Frühlings-Event

Ihr könnt euch während des Frühlings-Events auf zahlreiche Spawns freuen. Diese drehen sich alle um die Themen Frühling und Ostern. Dabei haben sich manche Monster, wie Togetic und Schlapor, für euch sogar ganz besonders in Schale geschmissen. Ihr könnt diese daher in ihrer kostümierten Form, mit einem Blumenkranz, finden.

Die neuen kostümierten Pokémon zum Frühlings-Event

Darüber hinaus wird es ein neues legendäres Pokémon geben: Kapu-Toro. Wo ihr während des Events welche Monster finden könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Pokémon, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Wilde Spawns zum Frühlings-Event

Wie ihr es von den meisten anderen Events kennt, spawnen vor allem in der Wildnis andere, zum Event passende, Monster. Das wird auch während des Frühlings-Events so sein, weshalb ihr dort nach folgenden Pokémon Ausschau halten solltet:

Pikachu mit Blumenkranz*

Nidoran männlich*

Nidoran weiblich*

Pummeluff*

Evoli mit Blumenkranz*

Flurmel*

Haspiror mit Blumenkranz*

Scoppel*

Mit etwas Glück begegnet ihr auch:

Chaneira mit Blumenkranz*

Togetic mit Blumenkranz*

Pokémon in 2-km-Eiern

Neben den veränderten wilden Spawns, könnt ihr euch auch aus 2-km-Eiern auf besondere Pokémon freuen, die sich dem Frühlings-Event angepasst haben:

Pichu mit Blumenkranz*

Fluffeluff*

Azurill*

Mampfaxo

Wonneira mit Blumenkranz*

Togepi mit Blumenkranz*

Owei*

Klingplim

Riolu*

Neuer legendärer Raid-Boss Kapu-Toro

Und auch einen neuen Raid-Boss in den Level-5-Raids wird es im Zeitraum vom 12. April 2022 bis 25. April 2022 geben. Ihr werdet dort auf das legendäre Pokémon Kapu-Toro treffen. Es stammt aus der 7. Spiele-Generation und ist der Schutzpatron der Alola-Insel Ula-Ula.

Kapu-Toro gehört zum Typ Pflanze und Fee. Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat das legendäre Pokémon allerdings nicht. Wie ihr es von Kapu-Riki und Kapu-Fala kennt, besitzt auch Kapu-Toro zwei Schalen, die es zum Schutz schließen kann.

Der neue legendäre Raid-Boss Kapu-Toro

Diese sind rot und befindet sich oberhalb seines Kopfes. Sein Körper ist kräftig und schwarz. Außerdem hat es oberhalb der beiden Schalen zwei Hörner. An seinem Schweifende befindet sich eine goldene Glocke und auch seine hufartigen Hände sind golden verziert.

Als Shiny wird es Kapu-Toro aber vorerst nicht im Spiel geben.

Alle Boni und Besonderheiten zum Frühlings-Event

Neben den zahlreichen Spawns, kostümierten Pokémon und Shinys, könnt ihr euch auch über den einen oder anderen Bonus freuen. Und auch ein ganz besonderes Mini-Event zur begrenzten Forschung „Ei-meldung: Frühlingsüberraschung“ hält Niantic für euch bereit.

Wir zeigen euch nachfolgend, was euch konkret erwartet:

halbe Schlüpf-Distanz bei Eiern

doppelte Bonbons beim Schlüpfen von Eiern

Glücks-Eier wirken doppelt so lange

vermehrt Rocket-Rüpel mit Crypto-Flurmel und Crypto-Owei

neue Spezialforschung zur Insel Ulm-Ula

neue Event-Feldforschungen

blumige Sammler-Herausforderung

begrenzte Forschung „Ei-meldung: Frühlingsüberraschung“

GO-Kampftag: Einsteigerparadies

Neue Event-Sticker

Neue Sticker aus Geschenken, PokéStops und im Shop

Begrenzte Forschung „Ei-meldung: Frühlingsüberraschung“ – Alles zum Mini-Event

Während des Frühlings-Events erwartet euch eine befristete Forschung unter dem Namen „Ei-meldung: Frühlingsüberraschung“. Pokémon GO nimmt diese Forschung zum Anlass und spendiert euch ein dazugehöriges Mini-Event mit veränderten Spawns und zusätzlichen Boni.

Alle Spawns zum Mini-Event: Im Zeitraum des Mini-Events zur begrenzten Forschung „Ei-meldung: Frühlingsüberraschung“, werdet ihr in der Wildnis nochmal auf andere Pokémon treffen, als das während des Frühlings-Events der Fall ist. Mit etwas Glück könnt ihr auch diesen in ihrer schillernden Form begegnen. Wir haben sie für euch mit einem (*) markiert:

Bisasam*

Myrapla*

Paras*

Knofensa*

Tangela*

Endivie*

Sonnkern*

Geckarbor*

Samurzel*

Alle Boni zum Mini-Event: Natürlich dürfen zu einem ordentlichen Event auch die entsprechenden Boni nicht fehlen. Das hat sich wohl auch Niantic gedacht und für dieses dreistündige Event die Vorteile für euch nochmal erweitert. Zusätzlich zu den bestehenden Boni aus dem Frühlings-Event kommen folgende hinzu:

Aufgaben zur begrenzten Forschung durch Drehen am PokéStop Begegnung mit Owei*

Owei kann sich zu Alola-Kokowei entwickeln

Lade-Attacke Draco-Meteor, wenn ihr Owei während des Events zu Alola-Kokowei entwickelt

doppelte Erfahrungspunkte (EP) beim Fangen von Pokémon

Wann findet das Mini-Event statt? Das Mini-Event zur befristeten Forschung „Ei-meldung: Frühlingsüberraschung“ läuft am Samstag, dem 16. April 2022, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gefallen euch zum Frühlings-Event am besten? Freut ihr euch schon auf das Mini-Event mit Owei und Alola-Kokowei? Und welches Pokémon wollt ihr euch in den kommenden Tagen auf gar keinen Fall entgehen lassen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Pokémon GO arbeitet derzeit übrigens an einer Änderung bei den Mega-Pokémon. Nun zeigt ein Fund ein neues Mega-Feature, was sich viele Spieler schon lange wünschen. Wir zeigen euch, welches das ist.