Trainer in Pokémon GO sind sauer wegen schlechtem C-Day Classic: „Hab den ganzen Tag kein Shiny gesehen“

In Pokémon GO fand gestern der Community Day Classic mit Hydropi statt. Nun ziehen die Trainer in den sozialen Netzwerken Bilanz und sind ziemlich verärgert wegen der Shiny-Quote. Wir von MeinMMO zeigen euch, was passiert ist.

Um welches Event geht es? Am 10. April 2022 fand in Pokémon GO zum zweiten Mal ein sogenannter Community Day Classic statt. Wie beim normalen C-Day stand auch hier ein ausgewähltes Pokémon im Mittelpunkt, welches jedoch in der Vergangenheit bereits einen Community Day hatte: Hydropi.

Der Community Day Classic mit Hydropi erstreckte sich über 3 Event-Stunden, die inzwischen vorüber sind. Viele Trainer ziehen daher in den sozialen Netzwerken ein persönliches Fazit zum Event und sind vor allem über die Shiny-Ausbeute sehr verärgert.

Was ist zum C-Day Classic passiert, dass Trainer sauer sind?

Auch wenn der eigentliche Community Day im April mit Velursi noch bevor steht, hatten sich einige Trainer über den Community Day Classic mit Hydropi gefreut. Sumpex, die Weiterentwicklung des Wasser-Pokémon, ist nämlich vor allem in der GO Kampfliga ein beliebter Kandidat.

Natürlich wollten auch viele die Chance nutzen und sich endlich ein schillerndes Hydropi sichern. Hierzu bietet ein Community Day eigentlich die besten Voraussetzungen. Doch das sehen viele Trainer in den sozialen Netzwerken inzwischen anders.

Darum sind die Trainer verärgert: Wie man der reddit-Community entnehmen kann, schimpfen einige Spieler, dass sie die kompletten 3 Stunden des Events genutzt und aktiv gespielt haben und dennoch kaum Shinys bekommen haben. Sie sind über die schlechte Ausbeute sauer und lassen ihrem Ärger Luft (via reddit.com):

ComprehensiveLine105: „Ich habe die ganzen drei Stunden gespielt. Kein Shiny“

Furyadventures: „Ich hab den ganzen Tag kein Shiny gesehen“

Articwolfpup: „Hab fleißig 3 Stunden gespielt und kein Shiny. Als ländlicher Spieler mit dem nächsten PokéStop 10 Meilen entfernt, nervt der Rauch. Ich bin außerdem traurig, weil Hydropi ist mein Lieblings-Pokemon und ich habe wirklich gehofft, ein schillerndes zu bekommen“

i-have-soquestions-: „Ich habe 4 Shinys alle 0 Sterne alle niedrigen WP“

MeanBird88: „Ich habe die ganzen 3 Stunden gespielt und konnte nicht fassen, wie wenig Shinys es gab. Ich habe es geschafft, etwa 7 zu bekommen, aber trotzdem, wtf. Der Rauch-Nerf, der Community-Day-Nerf, und was jetzt? Ehrlich gesagt, es ist so frustrierend.“

Doch wieso war die Shiny-Quote so schlecht?

Warum die Shiny-Rate so schlecht war, ist offiziell nicht bekannt. Selbstverständlich werden deshalb in der Community Vermutungen zu den Gründen angestellt. Immerhin ist die Shiny-Wahrscheinlichkeit zu Community Days normalerweise erhöht und es ist relativ leicht eines zu entdecken.

Einige User sind sich daher sicher, dass diese schlechte Ausbeute ein Ergebnis der kürzlichen Änderungen zur Rauch-Wirksamkeit sowie dem zu kurzem Event-Zeitraums ist, wie man in den Kommentaren lesen kann (via reddit.com):

Mrwigglebutt: „Mit der jüngsten Änderung beim Rauch und der Stundenreduzierung am Community Day, habe ich meine Shinys von 1-6 auf 0 verändert. Wenn ihr wollt, dass die Leute aufhören zu spielen, dann macht ihr einen tollen Job.“

joannaghoulsom: „Es erlaubt keinem von uns, die wir erwachsen sind (die meisten von uns) und arbeiten oder zu Sitzungen gehen müssen, in dem Maße teilzunehmen, wie wir es gerne tun würden, was ich sehr frustrierend und entfremdend finde.“

Bo_flex: „Warum nennt man ihn Community DAY, wenn er nur ein paar Stunden dauert?“

Und tatsächlich könnte das eine entscheidende Rolle spielen. Niantic hat nämlich vor kurzem die Rauch-Wirksamkeit „verschlechtert“. So bekommt ihr nun bei Stillstand aus dem Rauch weniger Pokémon. Diese spawnen dadurch nur noch etwa alle 5 Minuten. Dafür sollt ihr bei Bewegung von einer höheren Spawn-Rate aus dem Rauch profitieren.

Und auch die Dauer des Community Days steht bereits seit ein paar Wochen in der Kritik der Community. Während der C-Day Classic auch beim ersten Mal schon nur 3 Stunden dauerte, sollen auch die regulären Community Days zukünftig von 6 auf 3 Stunden gekürzt werden.

Welches Statement Niantic zu dieser Änderung gegeben hat, lest ihr in unserem zugehörigen Artikel:

Pokémon GO spricht über kontroverse C-Day-Entscheidung, Trainer sagen: „Das wird schlecht enden“

Waren die Shiny-Quoten aller Spieler so schlecht?

Doch nicht alle Spieler können diese Erfahrung bestätigen. Einige hatten richtig viel Glück und können den Frust der anderen Trainer daher auch nur wenig nachvollziehen. So schreibt plaguevape: „Ich habe etwa 9 Shinys. Ich glaube nicht, dass es Niantics Schuld ist, sondern eher ein Benutzerfehler“ (via reddit.com).

Ungleiche Shiny-Verteilung beim gemeinsamen Spielen mit Freunden: Es wäre daher nun also eine naheliegende Schlussfolgerung, dass die betroffenen Trainer vielleicht doch etwas inaktiver waren, als die mit einer höheren Ausbeute.

Allerdings findet man in den Kommentaren auch Berichte, in denen Trainer gemeinsam gespielt haben und einer kaum Shinys entdeckt hat und der andere wiederum eine riesige Ausbeute hatte. Das bestätigt auch Swing_Sense, der schreibt: „Ich habe 6 und ein Freund von mir hat 23, also… was mache ich falsch?“ (via reddit.com).

Warum die Shiny-Quote also zum Community Day Classic mit Hydropi so unterschiedlich verteilt war und manche Trainer sogar leer ausgingen, ist nicht klar. Generell ist das Fangen von Shinys aber immer mit etwas Glück verbunden. Es bleibt für die Community nur zu hoffen, dass die kommenden Community-Events wieder etwas besser werden.

Wie fandet ihr den Community Day Classic mit Hydropi? Habt ihr auch so wenige Shinys gefangen? Oder könnt ihr euch über eure Shiny-Ausbeute überhaupt nicht beschweren? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den nächsten Tagen läuft in Pokémon GO das Frühlings-Event und bringt euch ein neues legendäres Pokémon, süße Kostüme und coole Boni. Wir zeigen euch, was euch zum Event außerdem erwartet.