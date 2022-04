Pokémon GO: „Ula-Ula-Abenteuer” – Alle Belohnungen der Spezialforschung

Was ist das für eine Forschung? Am 12. April ist Startschuss für das Frühlings-Event und gleichzeitig beginnt die neue Spezialforschung „Ein Ula-Ula-Abenteuer“. Die Forschung hat 4 Kapitel mit jeweils 3 Aufgaben.

In Pokémon GO läuft die Spezialforschung „Ein Ula-Ula-Abenteuer“ passend zum neuen Frühlings-Event 2022. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen.

Insert

You are going to send email to