In Pokémon GO startet heute, am 19. April, die Rampenlicht-Stunde mit Myrapla. Wir zeigen euch alles zum Start, Shinys und Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer von 60 Minuten steht dabei ein bestimmtes Pokémon im Fokus, das die Entwickler am Anfang jeden Monats festlegen.

Heute trefft ihr beim Event vermehrt auf Myrapla aus der ersten Spielgeneration. Es kann sich zu Duflor und Giflor oder Blubella weiterentwickeln. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr Sternenstaub beschert.

Rampenlicht-Stunde am 19. April mit Myrapla – Inhalte

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde startet heute zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? In der Event-Zeit begegnet ihr an vielen Stellen in der Wildnis Myrapla. Wenn ihr noch mehr Spawns davon wollt, könnt ihr in der Zeit zusätzlich ein Rauch-Modul zünden, das vor allem das Event-Pokémon anlocken wird.

Dazu gibt es einen Bonus, der euch doppelten Sternenstaub für das Fangen von Pokémon bringt. Wenn ihr dazu ein Sternenstück zündet, könnt ihr eure Ausbeute noch weiter erhöhen.

Kann man Shiny Myrapla fangen? Ja, das Pokémon ist bereits als Shiny im Spiel zu finden. Wenn ihr viel Glück habt, begegnet euch ein schillerndes Exemplar während der Rampenlicht-Stunde.

In der Übersicht zeigen wir euch die Normalformen (klein) und die Shinys (groß)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute?

So stark wird es: Am ehesten könnt ihr Giflor und Blubella gebrauchen, doch die beiden performen in PvP-Kämpfen maximal im Mittelfeld. Viele Trainer werden das Event also vor allem wegen des Sternenstaub-Bonus mitnehmen.

In Raid-Kämpfen lohnen sich Myrapla und seine Entwicklungen leider auch nicht wirklich. Da gibt es viele stärkere Angreifer.

Die Rampenlicht-Stunde ist heute also vor allem interessant, wenn ihr Sternenstaub sammeln wollt. Wer viel Glück hat, kann sich vielleicht ein Shiny sichern. Werdet ihr heute bei dem Event mitmachen? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den nächsten Tagen stehen noch ein paar Ereignisse im Spiel an. Die Übersicht über alle Events im April 2022 bei Pokémon GO findet ihr bei uns auf MeinMMO.