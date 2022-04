Pokémon GO verbessert den Community Day mit Velursi durch neue Gratis-Box

Sollte man die Reise als Hauptpreis nicht gewinnen, gibt es noch Chancen auf Trostpreise. Das sind tropische Outfits für euren Avatar. Auf dem Blog von Pokémon GO findet ihr die Teilnahmebedingungen (via Pokemongolive.com ).

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das für eine Aktion? Die Entwickler von Pokémon GO verschenken eine Reise nach Hawaii. Dazu muss man den Tweet, den wir euch hier einbinden, retweeten und einem der offiziellen Pokémon-GO-Twitter-Accounts folgen. Um diesen Tweet geht es:

Auf Twitter stellte Niantic den Trainern am Montag, dem 18. April, eine Challenge. Wenn einer ihrer Tweets genug Retweets bekommt, schaltet man verschiedene Boni frei, die in Meilensteinen gestaffelt sind. Trainer schalteten die höchstmögliche Belohnung frei und die zeigen wir euch hier.

Was passiert bei Pokémon GO? Im April läuft der Community Day mit Velursi . Das ist ein neues Pokémon, das zu diesem Event veröffentlicht wird, außerdem hält der C-Day wieder nur drei Stunden an, statt den zuletzt üblichen sechs Stunden.

In Pokémon GO startet im April der Community Day mit Velursi. Durch eine Aktion auf Twitter wurde von den Trainern jetzt eine weitere kostenlose Box freigeschaltet, die euch drei Items beschert.

Insert

You are going to send email to