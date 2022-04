Pokémon GO: Umwelt-Event bringt neues Pokémon und Shiny – Alle Boni

In Pokémon GO startet am Mittwoch die Umweltwoche 2022 und bringt das neue Pokémon Kommandutan sowie Shiny Kikugi. Wir zeigen euch alles zum Start, Boni und den Inhalten.

Was ist das für ein Event? Die Umweltwoche ist ein Event, das in Pokémon GO jährlich läuft. In diesem Jahr feiert ein neues Pokémon aus der siebten Spielgeneration darin sein Debüt. Außerdem werden neue Shinys veröffentlicht. Belohnt werdet ihr dafür, wenn ihr euch draußen bewegt.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zum Event wissen müsst.

Umweltwoche 2022 – Start, neue Pokémon, Boni

Wann geht es los? Die Umweltwoche 2022 startet am Mittwoch, den 20. April um 10:00 Uhr Ortszeit. Das Event ist dann ein paar Tage aktiv und endet am Montag, den 25. April um 20:00 Uhr Ortszeit.

Neues Pokémon: Das Pokémon Kommandutan erscheint zum ersten Mal in Pokémon GO. Es stammt aus der siebten Spielgeneration und gehört zu den Typen Normal und Psycho. Eine Weiterentwicklung hat es nicht.

Kommandutan in Pokémon GO

Neues Shiny: Als neues Shiny findet ihr zur Umwelt-Woche Kikugi. Das Pokémon stammt aus der vierten Spielgeneration und ist in seiner Normalform schon länger im Spiel.

Kikugi, Kinoso in der Wolkenform und Kinoso in der Sonnenform – Normalform und Shiny

Die Boni: Beim Community Day am 23 April mit Velursi findet eine begrenzte Forschung statt. In jeder Stufe der Forschung sollt ihr einen Kilometer zu Fuß gehen. Dafür erhaltet ihr Kikugi als Belohnung. Für jeden Trainer, der an dem Tag mindestens 5 Kilometer läuft, pflanzt Niantic einen Baum (maximal 100.000 Bäume).

Bei der Sammler-Aufgabe zum Event steht die Natur im Mittelpunkt. Meistert ihr die Aufgabe, macht ihr Fortschritte bei eurer Top-Sammler-Medaille. Dazu gibt es ein Moos-Lockmodul und 15 Superbälle.

Dazu gibt es während des Events die doppelten EP für das erste Drehen eines PokéStops.

Spawns, Eier und Forschungen

Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen.

Wilde Spawns: In der Wildnis trefft ihr häufiger auf:

Myrapla*, Sleima*, Chelast*, Chelcarain, Kikugi*, Unratütox*, Kastadur*, Kommandutan

Mit Glück trefft ihr Bisaflor* und Paragoni

Eier: Aus den 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können folgende Pokémon schlüpfen:

Alola-Digda*, Larvitar*, Kikugi*, Kommandutan

Moos-Modul: Während des Events erhaltet ihr ein kostenloses Moos-Lockmodul in einer Box. Das lockt während des Events folgende Pokémon an:

Duflor, Ultrigaria, Endivie*, Chelcarain, Kikugi, Strawickl

Mit Glück begegnet ihr: Alola-Digda*, Blubella, Nincada*

Feldforschungen: Für den Abschluss von Feldforschungsaufgaben erhaltet ihr Begegnungen mit:

Chelast*, Kikugi*, Serpifeu*, Unratütox*, Igamarao oder Paragoni

Außerdem erhaltet ihr für manche Forschungen Mega-Energie für Bisaflor oder Rexblisar

Wie gefällt euch das Umwelt-Event 2022 mit seinem neuen Pokémon und den neuen Shinys? Ist das ein Event, das ihr unbedingt mitnehmen wollt oder findet ihr die Inhalte nicht so spannend? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

