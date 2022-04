Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Skunkapuh und doppelten Bonbons

In Pokémon GO läuft heute, am 5. April, die Rampenlicht-Stunde mit Skunkapuh. Der Bonus bringt euch doppelte Bonbons während des Events. Wir zeigen euch den Start-Termin, Shinys und Boni.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO die Rampenlicht-Stunde. Für 60 Minuten steht dann ein bestimmtes Pokémon im Fokus und spawnt deutlich häufiger. Dazu gibt es dann einen Bonus, der euch das Event noch schmackhafter machen soll.

Heute steht das Pokémon Skunkapuh aus der vierten Spielgeneration im Fokus und bringt dazu einen Bonbon-Bonus.

Rampenlicht-Stunde am 5. April mit Skunkapuh – Inhalte

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde startet heute zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während des Events erscheint nahezu überall in der Wildnis Skunkapuh. Wer noch mehr Exemplare fangen will, der kann zum Event einen Rauch zünden, denn der lockt dann auch vorrangig Skunkapuh an.

Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf das Verschicken von Pokémon auswirkt. Denn für jedes verschickte Monster erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Kann man Shiny Skunkapuh fangen? Nein, die schillernde Version des Pokémon wurde noch nicht im Spiel aktiviert. Ihr könnt sie also auch heute nicht fangen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute?

So stark wird es: Skunkapuh ist nicht sonderlich stark und kann in dieser Form nicht wirklich konkurrieren. Für 50 Bonbons könnt ihr es zu Skuntank weiterentwickeln. Die Weiterentwicklung performt in der Superliga und der Hyperliga jeweils im oberen Mittelfeld. Allerdings ist es da noch lange kein „Must Have“.

Die Rampenlicht-Stunde heute lohnt sich also vor allem, um in der Zeit eure Sammlung aufzuräumen und dafür die doppelten Bonbons einzusacken.

Insgesamt ist die Rampenlicht-Stunde heute also nicht besonders lohnenswert, sondern eher eine Möglichkeit, mal seine Pokémon-Sammlung aufzuräumen. Wir haben für euch die Übersicht über alle Rampenlicht-Stunden im April 2022 bei Pokémon GO – Dort seht ihr, was euch in den nächsten Wochen erwartet.