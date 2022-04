Pokémon GO bietet im April 2022 neue Feldforschungen und Belohnungen für euch. Wir zeigen euch alle Quests im April mit ihren Belohnungen in der Übersicht.

Was sind das für Aufgaben? Durch das Drehen von Fotoscheiben an PokéStops erhaltet ihr Feldforschungsaufgaben. Ein Teil der Aufgaben (Quests) verändert monatlich seine Belohnungen. Im Spiel findet ihr die Quests in der Kategorie „Feld“, die ihr nach dem Tippen auf das Fernglas seht.

Hier zeigen wir euch, welche neuen und alten Quests und Belohnungen euch im April erwarten.

Feldforschungen im April 2022 – Alle Belohnungen

Wir haben die neuen Forschungen in die Kategorien wie Fangen, Kämpfen und Werfen unterteilt. Die Infos zu den neuen Quests und Belohnungen stammen aus der Community. Wir orientieren uns dabei an den Infos von Leekduck.com.

Pokémon, die wir mit einem Stern (*) markiert haben, können auch als Shiny auftreten.

Alle Feldforschungen zum Fangen

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon (neu) Begegnung mit

Rattfratz* oder

Alola-Rattfratz* Fange 7 verschiedene Arten

von Pokémon (neu) Begegnung mit

Wadribie Fange 7 Pokémon Begegung mit

Karpador* Nutze 5 Nanabbeeren zum

Fangen von Pokémon (neu) Begegnung mit Raupy*,

Hornliu* oder Paras* Fange ein Drachen-Pokémon Begegnung mit Dratini*

oder Kindwurm* Fange 5 Pokémon mit Wetter-

Boost Begegnung mit Vulpix*,

Quapsel*, Hippopotas* oder

Shnebedeck*

Alle Feldforschungen zum Werfen

Aufgabe Belohnung Lande 5 gute Curveball-Würfe

hintereinander (neu) Begegnung mit

Tanhel* Lande 5 gute Würfe Begegnung mit

Dummisel* Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit

Snubbull*, Liliep*

oder Anorith* Lande 3 großartige Würfe

hintereinander Begegnung mit

Onix* Lande 5 großartige Curveball-

Würfe hintereinander Begegnung mit

Spinda* (Form 6) Lande 3 fabelhafte Würfe

hintereinander Begegnung mit

Kaumalat*

Alle Feldforschungen zum Kämpfen

Aufgabe Belohnung Kämpfe in der

GO Battle Liga (neu) Begegnung mit

Marill* Gewinne einen

Raid (neu) Begegnung mit

Sheinux* Besiege einen

Rocket-Rüpel (neu) Begegnung mit

Glibunkel* Gewinne einen Raid

der Stufe 3 oder höher Begegnung mit

Amoroso* oder

Kabuto* Gewinne 5 Raids Begegnung mit

Aerodactyl*

Alle Feldforschungen zu Freunden & eurem Kumpel

Aufgabe Belohnung Verdiene 3 Herzen mit

deinem Kumpel (neu) Begegnung mit

Wailmer* Spiele mit deinem Kumpel (neu) Begegnung mit

Evoli* Verschicke 3 Geschenke mit

Stickern (neu) Begegnung mit

Trasla* Tausche ein Pokémon (neu) Begegnung mit

Laukaps oder

Schnuthelm Spiele mit deinem Kumpel Begegnung mit

Evoli* Verdiene 2 Bonbons durch

Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit

Scoppel* Verdiene 3 Bonbons durch

Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit

Flunschlick

Alle Feldforschungen über Entwickeln & Power-Ups

Aufgabe Belohnung Entwickle ein Pokémon Begegnung mit

Evoli* Nutze 3 Power-Ups bei

Pokémon Begegnung mit

Bisasam*, Glumanda*

oder Schiggy* Nutze 5 Power-Ups bei

Pokémon Begegnung mit

Endivie*, Feurigel*

oder Karnimani* Nutze 7 Power-Ups bei

Pokémon Begegnung mit

Geckarbor*, Flemmli*

oder Hydropi*

Alle Feldforschungen zu Schnappschüssen, Eiern & PokéStops

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus Begegnung mit

Mantax* oder Panzaeron* Brüte 2 Eier aus Begegnung mit

Tanhel* oder Evoli* Drehe 3 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Mogelbaum* Drehe 5 PokéStops

oder Arenen Begegnung mit

Trasla* Mache einen Schnappschuss

eines wilden Pflanzen-Pokémon Begegnung mit

Waumboll* Mache einen Schnappschuss

eines wilden Pokémon Begegnung mit

Hoppspross*, Yanma*

oder Kramurx*

Welche Forschungen lohnen sich?

Spannend ist für neue Sammler die Forschung mit Pandir, denn das Pokémon erhaltet ihr gerade nur über Feldforschungen. Wer diese Form noch nicht besitzt, kann sie sich diesen Monat sichern.

Für Raids und Kämpfe interessant sind die Forschungen mit Kaumalat, Dratini oder auch Kindwurm. Hinter den Weiterentwicklungen erwarten euch starke Kämpfer, die ihr in der Sammlung haben solltet. Sie spielen bei den besten Angreifern in Pokémon GO wichtige Rollen.

Wie gefallen euch die neuen Feldforschungs-Belohnungen in Pokémon GO? Habt ihr ein paar Quests, die ihr unbedingt mitnehmen wollt oder wünscht ihr euch monatlich noch mehr Veränderungen?

Löst ihr an sieben Tagen eine Feldforschung ein und holt euch dafür einen Stempel, dann erhaltet ihr einen Feldforschungsdurchbruch mit Alola-Knogga. Dieses spezielle Pokémon wählte Niantic für den gesamten April 2022 aus.