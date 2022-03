Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Owei und EP-Bonus

In Pokémon GO findet heute, am 08. März 2022, eine Rampenlicht-Stunde mit Owei statt. Dazu erwartet euch ein besonderer EP-Bonus beim Entwickeln von Pokémon. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann das Event startet, ob es Shiny-Owei gibt und ob sich das Event lohnt.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstagabend setzt Pokémon GO für eine Stunde ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt. Dann könnt ihr dieses nahezu überall im Spiel finden. Außerdem wird das Kurz-Event mit einem besonderen Bonus abgerundet.

Heute, am 08. März 2022, trefft ihr während der Rampenlicht-Stunde auf das Pflanzen- und Psycho-Pokémon Owei. Darüber hinaus erhaltet ihr während des Events einen EP-Bonus.

Rampenlichtstunde mit Owei – Start, Boni & Shiny

Wann startet die Rampenlichtstunde? Wie jeden Dienstag findet die Rampenlichtstunde auch heute wieder ab 18:00 Uhr Ortszeit statt. Ihr habt dann eine Stunde Zeit, um möglichst viele Owei zu fangen und den Bonus bestmöglich zu nutzen, bis das Event um 19:00 Uhr wieder endet.

Welche Boni gibt es? Während der gesamten Rampenlicht-Stunde spawnen überall in der Wildnis Owei. Setzt ihr euch zusätzlich einen Rauch, dann werden weitere Exemplare angelockt. Beachtet aber, dass Niantic euch wieder nach draußen schicken will und den Rauch bei Stillstand verschlechtert hat.

Außerdem bekommt ihr während des gesamten Events die doppelten Erfahrungspunkte (EP) beim Entwicklen eurer Monster.

Gibt es Owei als Shiny? Ja, ihr könnt mit etwas Glück Shiny-Owei fangen. Ihr erkennt es an seinem goldgelben Körper.

Owei und Kokowei jeweils normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Owei?

Wie stark ist Owei? Owei gehört zu den Pflanzen- und Psycho-Pokémon der 1. Spiele-Generation und lässt sich mit Hilfe von 50 Bonbons zu Kokowei weiterentwickeln. Besonders stark ist Owei nicht und auch seine Weiterentwicklung, die zwar einen soliden Angriff hat, spielt in Raids und den PvP-Kämpfen eher weniger eine Rolle.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde ist heute besonders für Shiny-Jäger interessant. Wer auf der Suche nach einem starken Angreifer für Raids oder die GO-Kampfliga ist, der wird mit Owei eher nicht glücklich werden.

Für Trainer, die noch auf dem Weg zu Level 50 sind, ist wiederum der EP-Bonus beim Entwickeln lohnenswert. Wer sowieso noch das eine oder andere Monster weiterentwickeln wollte, der sollte die Gelegenheit nutzen.

Für jedes Monster erhaltet ihr nämlich die doppelten Erfahrungspunkte. Kombiniert ihr das mit einem Glücks-Ei könnt ihr diese für 30 Minuten ein weiteres Mal verdoppeln.

Nehmt ihr heute an der Rampenlicht-Stunde teil? Oder ist das gar nicht so euer Ding und ihr setzt heute lieber aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir haben euch alle Events im März zusammengefasst und zeigen, welche sich besonders lohnen.