Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Mogelbaum und EP-Bonus

Heute, am 22. März 2022, findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde mit Mogelbaum statt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte des kurzen Events, wie Startzeit, Boni und die Shiny-Version.

Was ist die Rampenlicht-Stunde? In Pokémon GO findet jeden Dienstag eine sogenannte Rampenlicht-Stunde statt, bei der für eine Stunde ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt des Spiels gerückt wird.

Ihr findet es somit in dieser Zeit überall in der Wildnis. Zusätzlich erhaltet ihr einen besonderen Bonus, welcher das Event nochmal etwas aufwerten soll.

Heute ist es wieder so weit und ihr könnt in der Wildnis auf zahlreiche Mogelbaum treffen. Begleitet wird das Monster von einem EP-Bonus. Wir zeigen euch nachfolgend, was euch konkret erwartet.

Rampenlichtstunde mit Mogelbaum – Start, Boni und Shiny

Wann startet die Rampenlichtstunde? Das einstündige Event startet, wie gewohnt, um 18:00 Uhr Ortszeit und endet somit um 19:00 Uhr auch schon wieder.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlichtstunde könnt ihr nahezu an jeder Ecke auf Mogelbaum treffen. Wer noch mehr Exemplare fangen möchte, der kann zusätzlich einen Rauch setzen. Bedenkt dabei jedoch, dass Niantic den Rauch „verschlechtert“ hat und ihr euch nun bewegen müsst, um mehr Spawns zu bekommen.

Darüber hinaus erhaltet ihr, während des 60-minütigen Events, die doppelten EP (Erfahrungspunkte) beim Fangen von Pokémon.

Gibt es Mogelbaum als Shiny? Ja, ihr könnt mit etwas Glück auch einem schillernden Mogelbaum begegnen. Ihr erkennt es an seinem langen, grünen Körper und den roten Baumkronen.

Mobai und Mogelbaum jeweils normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Mogelbaum?

Das Gestein-Pokémon Mogelbaum stammt aus der 2. Spiele-Generation und hat lediglich eine Vorentwicklung, in Form von Mobai, aber keinerlei Weiterentwicklungen. Besonders stark ist das Pokémon nicht, weshalb es weder in Raids noch in der GO Kampfliga eine Rolle spielt.

Wer also auf der Suche nach einem starken Angreifer ist, der ist bei Mogelbaum falsch. Das Event lohnt sich daher vor allem für Shiny-Jäger. Außerdem ist der EP-Bonus eine gute Gelegenheit, um eure Erfahrungspunkte aufzustocken. Diese benötigt ihr nämlich auf dem Weg zu Level 50.

Tipp: Wer an Mogelbaum und seinem Shiny kein Interesse hat, der kann alternativ auch die Wunderbox zünden. Diese bringt euch für eine Stunde das mysteriöse Pokémon Meltan.

Werdet ihr heute bei der Rampenlicht-Stunde dabei sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.