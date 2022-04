Spieler hetzen Polizei auf Trainer in Pokémon GO, nachdem er ihre Arena angriff

In Pokémon GO brechen regelmäßig Kämpfe um die virtuellen Arenen aus. Laut der Aussage eines Trainers eskalierte so ein Kampf nun völlig, als Spieler deshalb bei der Polizei anriefen.

Was sind das für Arena-Kämpfe? In Pokémon GO gibt es Arenen, wie man es aus dem Anime kennt. Allerdings funktionieren die Arenen im Mobile-Spiel etwas anders. Ihr findet sie an interessanten Stellen in der echten Welt wie Kirchen oder geschichtsträchtigen Orten. Eines der drei Teams kann so eine Arena halten und die anderen beiden Teams können sie angreifen.

Solche Übernahmen sind oft mit Frust verbunden. Wie die Geschichte eines Trainers zeigt, neigen Spieler dabei zur Eskalation.

2 Autos hielten ihn vom Wegfahren ab

Das ist passiert: Auf reddit schreibt Nutzer darthmaclean in einem Thread, dass er eine gelbe Arena angriff, die von ein paar Spielern verteidigt wurde. Die Verteidiger sollen bei der Polizei angerufen haben und außerdem im Spiel den Namen von darthmaclean gemeldet haben. Nun müsse er auch noch seinen Nickname ändern.

Der Nutzer erklärt, dass er gegen 22:00 Uhr in einem Park mit seinem Truck auf einem Parkplatz stand, als er die Arena bekämpfte. Er spielt in Kanada. Ein weiteres Auto mit mehreren Personen stand in der Nähe, in dem offenbar die Verteidiger von Team Gelb saßen.

Er war dann wohl recht überrascht, als die Polizei auftauchte. „Ich weiß nicht, was sie ihnen gesagt haben müssen, damit mich zwei [Polizei-]Autos vom Wegfahren abhalten.“ Der Trainer glaubt aber, die Anrufer müssten etwas „Schreckliches über ihn behauptet habe“, nach der Art, wie die Polizeiwagen auf seinen Truck zurasten.

In der Zeit, wo er von der Polizei geblockt wurde, fuhr das andere Auto weg. Von den Polizisten erhielt er keine Aussage, warum sie ihn kontrollierten.

Der Spieler glaubt, die Trainer des anderen Teams wollten ihn mit der Polizei und den Meldungen seines Namens dafür bestrafen, dass er es gewagt hatte, ihre Arena anzugreifen. Die seien wohl rachsüchtig gewesen.

Die Konsequenzen: Wie das Gespräch mit der Polizei ausging, verriet der Nutzer nicht. Allerdings führten die Meldungen seines Spielernamens dazu, dass er seinen Namen in Pokémon GO ändern musste. Er erhielt eine E-Mail von Niantic, die erklärt, dass sein Nutzername zurückgesetzt wurde und er jetzt einen neuen wählen muss.

Spieler auf reddit vermuten, dass sein alter Name tatsächlich anstößig war. Doch sein Spielername war „JesusEh“, erklärt darthmaclean. Den Namen hatte er schon, seit das Spiel im Jahr 2016 veröffentlicht wurde. Möglicherweise griff Niantic hier ein, weil sich religiöse Spieler davon belästigt fühlen können.

Ein Aufeinandertreffen zwischen Pokémon-GO-Spielern und der Polizei kann auch mit einer Entschuldigung enden. Eine Nachbarin hetzte die Polizei auf Trainer, entschuldigte sich dann extra süß.