Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Pikachu und Sternenstaub-Bonus

Heute läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde mit einem Event-Pikachu und einem besonderen Sternenstaub-Bonus. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das für ein Pikachu ist und wann das Kurz-Event startet.

Was ist die Rampenlicht-Stunde? In Pokémon GO findet jeden Dienstag eine Rampenlicht-Stunde statt. Bei diesem besonderen Kurz-Event, wird ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt, was dann währenddessen nahezu überall in der Wildnis zu finden ist.

In dieser Woche steht das Elektro-Pokémon Pikachu im Rampenlicht. Anders als gewöhnlich ist es heute verkleidet und trägt anlässlich des Crossover-Events zum Sammelkartenspiel eine thematisch passende Kappe. Aufgewertet wird das Event durch einen Sternenstaub-Bonus.

Rampenlicht-Stunde mit Pikachu – Start, Boni und Shiny

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde findet heute, am 28. Juni 2022, statt und startet wie immer um 18:00 Uhr Ortszeit. Um 19:00 Uhr ist dann auch schon wieder Schluss mit dem Event und die Pikachu-Spawns verschwinden wieder.

Welche Boni soll es geben? Während der Rampenlicht-Stunde spawnen fast überall im Spiel wilde Pikachu mit Event-Kappe. Wer noch mehr von ihnen fangen will, kann sich außerdem einen Rauch setzen. Dazu erhaltet ihr für das Fangen der Pokémon doppelten Sternenstaub.

Gibt es Shiny-Pikachu? Ja, mit etwas Glück könnt ihr auch einem schillernden Exemplar begegnen. Ihr erkennt es an dem etwas dunkleren Gelbton seines Körpers.

Pikachu mit Event-Kappe normal (links) und als Shiny (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Pikachu?

So stark ist es? Bei Pikachu handelt es sich um ein Elektro-Pokémon aus der 1. Spiele-Generation, was sich zu Raichu weiterentwickeln kann. Besonders stark ist die kleine Maus allerdings nicht und auch Raichu spielt weder in der GO-Kampfliga eine Rolle, noch gehört es zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Da es sich bei dem Pikachu heute allerdings um ein spezielles Event-Pikachu handelt, kann es ohnehin nicht zu Raichu weiterentwickelt werden.

Für wen lohnt sich das Event? Das Event lohnt sich in erster Linie wegen des Bonus. Wer seinen Sternenstaub-Vorrat aufbessern möchte, der hat heute die perfekte Gelegenheit dazu. Setzt am besten auch noch ein Sternenstück, dann erhaltet ihr für 30 Minuten nochmal 50 % mehr Sternenstaub.

Ansonsten kommen bei diesem Event vor allem Shiny-Jäger auf ihre Kosten. Da es Pikachu nur während des aktuellen Events mit dieser Kappe gibt und noch nicht bekannt ist, ob und wann es das Monster das nächste Mal in dieser verkleideten Form geben wird, lohnt es sich also nach einem schillernden Exemplar Ausschau zu halten.

Wer mit dem Elektro-Pokémon heute nichts anfangen kann, aber den Sternenstaub-Bonus nutzen möchte, kann alternativ auch die Wunderbox zünden. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem Shiny-Meltan.

Wie findet ihr die Rampenlicht-Stunde heute? Werdet ihr daran teilnehmen? Oder setzt ihr lieber aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

