Pokémon GO: Morgen startet Crossover-Event zum Sammelkartenspiel – Alle Shinys und Boni

Am 16. Juni 2022 startet in Pokémon GO das Crossover-Event zum Sammelkartenspiel. Dabei könnt ihr euch wieder auf jede Menge Spawns und Boni freuen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche neuen Pokémon, Spawns, Shinys und Boni es geben wird.

Was ist das für ein Event? Das Pokémon-Sammelkartenspiel und Pokémon GO feiern ihre Kooperation. So wird es ab dem 01. Juli eine spezielle Pokémon GO-Edition als Erweiterung bei den Sammelkarten geben. Zu diesem Anlass darf natürlich auch ein entsprechendes Crossover-Event im Mobile-Game nicht fehlen.

So erwarten euch zahlreiche Spawns und Shinys sowie der eine oder andere Bonus. Darüber hinaus feiern Reißlaus, Tectass und Pikachu mit einer Pokémon-Sammelkartenspiel-Kappe ihr Debüt. Und auch auf die Rückkehr von Shiny-Meltan könnt ihr euch freuen.

Wann startet das Crossover-Event? Das Sammelkarten-Event startet am 16. Juni 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 30. Juni 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Alle Spawns und Shinys zum Crossover-Event

Während des Crossover-Events zum Sammelkartenspiel wird es wieder jede Menge Pokémon zu fangen geben. Diesen könnt ihr in der Wildnis begegnen oder auch in Raids gegen sie antreten. Dabei feiern die beiden Alola-Pokémon Reißlaus und Tectass ihr Debüt im Spiel.

Und auch ein neues kostümiertes Pokémon wird es geben: Pikachu mit spezieller Kappe zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Diese blaue Event-Kappe wird es dann auch auf der entsprechenden Sammelkarte tragen (via pokemon.com).

Reißlaus, Tectass und Pikachu mit Event-Kappe

Wo ihr den neuen Monstern begegnen könnt und welche Pokémon es außerdem gibt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Außerdem haben wir euch die Pokémon mit einem (*) markiert, bei denen ihr mit etwas Glück auch auf ein Shiny treffen könnt.

Wilde Spawns zum Sammelkarten-Event

In der Wildnis könnt ihr im gesamten Event-Zeitraum auf veränderte Spawns treffen. Dabei werdet ihr zu einem Großteil Monstern aus der ersten Spiele-Generation begegnen. Aber auch andere Pokémon wie Reißlaus werden hier zu finden sein.

Außerdem könnt ihr euch auf Lunastein und Sonnfel freuen, die es zum Event, unabhängig der Hemisphäre, überall auf der Welt geben wird. Folgende wilde Spawns könnt ihr finden:

Bisasam*

Bisaknosp

Glumanda*

Glutexo

Schiggy*

Schillok

Alola-Rattfratz*

Pikachu mit Event-Kappe*

Flegmon*

Karpador*

Evoli*

Webarak*

Natu*

Griffel*

Camaub*

Bidiza*

Dusselgurr*

Reißlaus

Etwas seltener zu finden:

Onix*

Chaneira*

Relaxo*

Dragoran

Letarking

Weltweit zu finden:

Lunastein*

Sonnfel*

Alle Raid-Bosse zum Sammelkarten-Event

Und auch in den Raids könnt ihr während des Crossover-Events rund um die Sammelkarten auf neue Raid-Bosse treffen:

Raids Pokémon Level-1-Raids Chaneira*

Larvitar*

Praktibalk*

Reißlaus Level-3-Raids Alola-Kokowei*

Relaxo*

Dragoran

Letarking Level-5-Raids Mewtu* Mega-Raids Mega-Bisaflor*

Mega-Glurak X*

Mega-Glurak Y*

Mega-Turtok*

Achtung: Bei dem legendären Pokémon Mewtu wird es außerdem während des Events einen Wechsel der Lade-Attacke geben, die es nach dem Fangen haben wird. So erhaltet ihr es bis zum 23. Juni 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit mit der Attacke Spukball, danach mit Psychostoß.

Reißlaus und Tectass – Die neuen Pokémon zum Crossover-Event

Mit Start des Crossover-Events könnt ihr in Pokémon GO erstmals auf Reißlaus und seine Weiterentwicklung Tectass treffen. Beide stammen aus der 7. Spiele-Generation und gehören zu den Typen Käfer und Wasser.

Erkennen könnt ihr das kleine Alola-Pokémon an seinem silbergrauen Körper und den langen Fühlern. Optisch erinnert es an eine Art Silberfisch. Seine Weiterentwicklung ist hingegen deutlich größer und steht auf zwei Beinen. Auch Tectass hat wieder den typisch silbergrauen schuppenartigen Körper.

Während des Events könnt ihr in der Wildnis, in Raids sowie durch Belohnungen auf Reißlaus treffen. Tectass erhaltet ihr nur durch das Entwickeln von Reißlaus. Dazu benötigt ihr 400 Bonbons. Als Shiny wird es Reißlaus aber vorerst nicht im Spiel geben.

Reißlaus und Tectass (via pokemon.com)

Alle Boni zum Crossover-Event

Neben den vielen Spawns und Shinys könnt ihr euch zum Sammelkarten-Event auch auf den einen oder anderen Bonus freuen. Besonders das Zünden der Wunderbox lohnt sich im Event-Zeitraum richtig, weshalb ihr mit dem Öffnen noch bis Donnerstag warten solltet.

Folgende Boni erwarten euch:

Event-Feldforschungen Belohnung: Begegnung mit Bisaknosp, Glutexo, Schillok, Pikachu mit Event-Kappe*, Reißlaus, Bisaflor*, Glurak*, Turtok*, Relaxo*, Dragoran, Letarking

6 Sammler-Herausforderungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad vom 16. Juni um 10:00 Uhr bis 30. Juni um 20:00 Uhr Ortszeit Belohnung: EP, Lockmodule, Brutmaschine, Begegnungen mit Bisaflor, Glurak, Turtok und Meltan

3 weitere Sammler-Herausforderungen vom 23. Juni um 10:00 Uhr bis 30. Juni um 20:00 Uhr Ortszeit Belohnung: Begegnung mit Bisaflor, Glurak und Turtok

Wechsel der Hemisphären bei Lunastein und Sonnfel nach dem Event Neue Fundorte: Lunastein = westliche Hemisphäre, Sonnfel = östliche Hemisphäre

Besonderheiten bei der Wunderbox Meltan kann mit etwas Glück als Shiny daraus spawnen Wunderbox hat eine geringere Abklingzeit



Meltan normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie findet ihr die Boni und Spawns zum Crossover-Event? Welches Pokémon interessiert euch am meisten? Und holt ihr euch eine der Sammelkarten-Erweiterungen im Pokémon GO-Design, sobald sie verfügbar sind? Lasst es uns hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In Pokémon GO steht in den kommenden Wochen noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Juni und welche sich lohnen.