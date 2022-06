Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Im Gegensatz zu anderen Shinys, seht ihr das schillernde Exemplar aber ebenfalls erst, nachdem ihr es gefangen habt. So wird euch beispielsweise zunächst ein normales Webarak angezeigt und verändert sich mit etwas Glück nach dem Fangen in ein Shiny-Ditto.

Durch den Start des Crossover-Events haben sich die Spawns in der Wildnis verändert. Und auch Ditto könnt ihr dort mit etwas Glück begegnen. Nach aktuellen Meldungen von Niantic, soll sich Ditto demnach nun auch hinter folgenden Pokémon verstecken (via pokemongolive.com ):

Aus diesem Grund spawnt es im Spiel nicht in seiner eigentlichen Gestalt, sondern verbirgt sich hinter anderen Pokémon. So konntet ihr Ditto 2022 bereits hinter diversen Monstern finden , wie Nebulak, Traumato oder auch Teddiursa.

Um was für ein Pokémon geht es? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, auf das sogenannte Transform-Pokémon Ditto zu treffen. Dieses kann seine Gestalt verändern und so das Aussehen anderer Monster annehmen.

Während des Crossover-Events zum Sammelkartenspiel könnt ihr in Pokémon GO auch auf Ditto treffen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, hinter welchen Monstern sich das Transform-Pokémon nun versteckt und zeigen es euch.

Insert

You are going to send email to