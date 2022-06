Pokémon GO: 6 neue Sammler-Herausforderungen zum Crossover-Event – So löst ihr sie

In Pokémon GO findet ihr pünktlich zum Start des Crossover-Events 6 neue Sammler-Herausforderungen. Wir von MeinMMO haben und angesehen, welche Pokémon ihr zum Lösen sammeln müsst, was ihr dabei beachten solltet und welche Belohnungen euch erwarten.

Was sind das für Herausforderungen? In Pokémon GO läuft ab heute, den 16. Juni 2022, das Crossover-Event. Dieses wird aufgrund der Kooperation zwischen Pokémon GO und dem Pokémon-Sammelkartenspiel veranstaltet.

Neben zahlreichen Spawns und Boni erwarten euch während des Events auch insgesamt neun verschiedene Sammler-Herausforderungen, die unterschiedlich schwer zu lösen sein werden.

Die ersten 6 Sammler-Herausforderungen werden bereits mit dem Event-Start für euch verfügbar sein, die restlichen folgen dann am 23. Juni. Diese findet ihr alle bis zum Ende des Events wie gewohnt in der „Heute“-Ansicht des Spiels und habt bis dahin auch entsprechend Zeit sie zu bearbeiten.

Welche Monster ihr zum Lösen sammeln müsst, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Crossover-Event? Das Event rund um das Sammelkartenspiel läuft vom 16. Juni 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 30. Juni 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Das sind die 6 neuen Sammler-Herausforderungen

Grund für die Kooperation zwischen Pokémon GO und dem Sammelkartenspiel, ist eine besondere Erweiterung der Sammelkarten im typischen Pokémon GO-Design. Anlässlich des Crossover-Events wird dies thematisch bei den Sammler-Herausforderungen aufgegriffen.

So enthalten diese Aufgaben Pokémon, die es zukünftig auch als Sammelkarte geben wird. Aufgeteilt sind diese in sechs verschiedene Bereiche, die sich hauptsächlich rund um die Starter-Pokémon der ersten Spiele-Generation und ihre Erweiterungen drehen werden.

Welche Monster ihr konkret sammeln müsst und welche Belohnungen euch jeweils erwarten, haben wir euch nachfolgend mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck zusammengefasst.

Nicht alle Pokémon, die ihr für die Sammler-Herausforderungen sammeln müsst, sollen gefangen werden. Einen Teil sollt ihr mit Freunden tauschen, damit die Aufgabe erfüllt wird. Diese haben wir euch nachfolgend mit einem (*) markiert.

Crossover-Event mit Sammelkartenspiel: Bisasam-Sammler-Herausforderung 1

Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen sammeln, indem ihr sie fangt:

Bisasam

Webarak

Reißlaus

Griffel

Pikachu mit Event-Kappe

Belohnung: Habt ihr alle Monster dieser Herausforderung gefunden, dann erhaltet ihr 1.000 EP und eine Begegnung mit Bisaflor.

Crossover-Event mit Sammelkartenspiel: Glumanda-Sammler-Herausforderung 1

Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen sammeln, indem ihr sie fangt:

Glumanda

Camaub

Karpador

Alola-Rattfratz

Pikachu mit Event-Kappe

Belohnung: Habt ihr alle Monster dieser Herausforderung gefunden, dann erhaltet ihr 1.000 EP und eine Begegnung mit Glurak.

Crossover-Event mit Sammelkartenspiel: Schiggy-Sammler-Herausforderung 1

Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen sammeln, indem ihr sie fangt:

Schiggy

Bidiza

Flegmon

Evoli

Pikachu mit Event-Kappe

Belohnung: Habt ihr alle Monster dieser Herausforderung gefunden, dann erhaltet ihr 1.000 EP und eine Begegnung mit Turtok.

Crossover-Event mit Sammelkartenspiel: Tausch-Sammler-Herausforderung

Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen sammeln:

Pikachu*

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Belohnung: Habt ihr alle Monster dieser Herausforderung gefunden, dann erhaltet ihr 3.000 EP und ein Lockmodul.

Achtung: Um diese Aufgabe lösen zu können, müsst ihr im Gegensatz zu den anderen Herausforderungen, die genannten Pokémon nicht fangen, sondern mit einem Freund im Spiel tauschen.

Welche Monster ihr tauschen müsst, erkennt ihr an dem entsprechenden Symbol in der Herausforderung-Übersicht. Bei dieser Aufgabe müssen demnach alle aufgelisteten Pokémon getauscht werden.

Crossover-Event mit Sammelkartenspiel: Kanto-Sammler-Herausforderung

Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen sammeln, indem ihr sie fangt:

Bisaknosp

Glutexo

Schillok

Bisaflor

Glurak

Turtok

Belohnung: Habt ihr alle Monster dieser Herausforderung gefunden, dann erhaltet ihr 5.000 EP und eine Brutmaschine.

Crossover-Event mit Sammelkartenspiel: Fortgeschrittene Sammler-Herausforderung

Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen sammeln:

Bisaflor*

Glurak*

Turtok*

Relaxo

Letarking

Dragoran

Belohnung: Habt ihr alle Monster dieser Herausforderung gefunden, dann erhaltet ihr 10.000 EP und eine Begegnung mit Meltan.

Achtung: Damit ihr diese Aufgabe lösen könnt, müsst ihr nur einen Teil der genannten Pokémon fangen. Bisaflor, Glurak und Turtok haben ein entsprechendes Tausch-Symbol in der Herausfordeurngs-Übersicht, weshalb ihr diese mit einem Freund im Spiel tauschen müsst.

So findet ihr die Monster zum Lösen der Herausforderungen

Wie Niantic bereits angekündigt hat, sind die Aufgaben unterschiedlich schwer (via pokemongolive.com). Genau wie beim Sammelkartenspiel sollen demnach bestimmte Monster einfacher im Spiel zu finden sein und andere wiederum eine kleine Herausforderung darstellen.

Wir haben uns angesehen, wo ihr die jeweiligen Pokémon finden könnt, damit die Aufgaben schnell gelöst sind.

Wilde Spawns: Die meisten der gesuchten Pokémon solltet ihr ohne weiteres in der Wildnis bekommen. So werden die folgenden Monster dort voraussichtlich relativ häufig zu finden sein:

Bisasam

Bisaknosp

Glumanda

Glutexo

Schiggy

Schillok

Alola-Rattfratz

Pikachu mit Event-Kappe

Flegmon

Karpador

Evoli

Webarak

Griffel

Camaub

Bidiza

Reißlaus

Relaxo, Letarking und Dragoran finden: Mit etwas Glück begegnet ihr diesen drei Pokémon ebenfalls in der Wildnis. Dort sollen sie nämlich auch spawnen, sind jedoch etwas schwieriger zu bekommen. Damit ihr nicht vergeblich suchen müsst, könnt ihr Relaxo, Letarking und Dragoran aber auch in den Level-3-Raids finden.

Und auch in den Feldforschungen zum Crossover-Event halten sie sich versteckt. Sucht dazu die Aufgabe „Fange 40 Pokémon“. Aber Achtung: Welches der 3 Pokémon ihr aus der Belohnung bekommt, bleibt Zufall. Ihr braucht also etwas Glück, um das fehlende Exemplar dann auch tatsächlich zu bekommen.

Der sichere Weg wäre daher das Absolvieren von Raids. Wenn ihr keine vor Ort findet, könnt ihr euch auch von Freunden per Fern-Raid einladen lassen.

Relaxo, Dragoran und Letarking

So bekommt ihr Bisaflor, Glurak und Turtok: Diese drei Weiterentwicklungen erhaltet ihr am einfachsten, wenn ihr die Sammler-Herausforderungen rund um Bisasam, Glumanda und Schiggy löst. Dort verstecken sie sich nämlich in den Belohnungen.

Kommt das für euch nicht infrage, dann könnt ihr sie durch die Event-Feldforschung „Fange 25 Pokémon“ erhalten. Genau wie bei Relaxo, Letarking und Dragoran wird es aber auch hier Zufall sein, welches der Monster ihr bekommt. Alternativ bleiben euch die entsprechenden Mega-Raids, bei denen ihr im Anschluss das jeweilige Pokémon fangen könnt.

Bisaflor, Glurak und Turtok

Wie findet ihr die neuen Sammler-Herausforderungen? Werdet ihr sie lösen? Oder findet ihr die Aufgaben eher langweilig und ihr wollt euch deshalb auf andere Event-Inhalte konzentrieren? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

