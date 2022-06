In Pokémon GO könnt ihr ab heute 3 neue Sammler-Herausforderungen anlässlich des Crossover-Events finden. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Monster ihr zum Lösen benötigt und zeigen euch die Belohnungen, die euch erwarten.

Um was für Aufgaben geht es? Am 16. Juni 2022 startete das Crossover-Event zum Sammelkartenspiel in Pokémon GO und brachte euch zu diesem Anlass bereits 6 neue Sammler-Herausforderungen. Nun legt Niantic noch einmal nach, weshalb ihr 3 weitere Sammler-Herausforderungen finden könnt.

Natürlich laufen auch diese bis zum Ende des Events. Achtet also darauf, dass ihr sie rechtzeitig einlöst, um euch eure Belohnungen zu sichern.

Wie lange läuft das Event? Das Crossover-Event zum Sammelkartenspiel läuft noch bis zum 30. Juni 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Das sind die 3 neuen Sammler-Herausforderungen

Wann sind sie verfügbar? Die 3 neuen Sammler-Herausforderungen werden ab heute, dem 23. Juni 2022, um 10:00 Uhr Ortszeit in eurer „Heute“-Ansicht verfügbar sein.

Wie kann man die Aufgaben lösen? Im Gegensatz zu den ersten 6 Sammler-Herausforderungen müsst ihr bei den 3 neuen Aufgaben alle gesuchten Pokémon fangen. Es ist also kein Tausch mit Freunden notwendig.

Die Pokémon, die gesucht werden, könnt ihr derzeit alle in der Wildnis finden, weshalb die Aufgaben relativ schnell und einfach gelöst sein können. Aber eine kleine Schwierigkeit gibt es dennoch, denn Ditto versteckt sich derzeit hinter drei der gesuchten Event-Pokémon und kann so häufiger gefunden werden.

Die Herausforderungen selbst drehen sich wieder um die drei Starter-Pokémon der Kanto-Region: Bisasam, Glumanda und Schiggy. Mit Hilfe der Übersicht von LeekDuck haben wir euch nachfolgend die gesuchten Pokémon sowie die Belohnungen der einzelnen Herausforderungen zusammengefasst.

Crossover-Event mit Sammelkartenspiel: Bisasam-Sammler-Herausforderung 2

Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen fangen:

Bisasam

Webarak

Dusselgurr

Natu

Pikachu mit Event-Kappe

Belohnung: Habt ihr alle gesuchten Monster dieser Herausforderung gefunden, erhaltet ihr 1.000 EP und eine Begegnung mit Bisaflor.

Crossover-Event mit Sammelkartenspiel: Glumanda-Sammler-Herausforderung 2

Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen fangen:

Glumanda

Camaub

Reißlaus

Natu

Pikachu mit Event-Kappe

Belohnung: Habt ihr alle gesuchten Monster dieser Herausforderung gefunden, erhaltet ihr 1.000 EP und eine Begegnung mit Glurak.

Crossover-Event mit Sammelkartenspiel: Schiggy-Sammler-Herausforderung 2

Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen fangen:

Schiggy

Bidiza

Dusselgurr

Reißlaus

Pikachu mit Event-Kappe

Belohnung: Habt ihr alle gesuchten Monster dieser Herausforderung gefunden, erhaltet ihr 1.000 EP und eine Begegnung mit Turtok.

Wie findet ihr die drei neuen Sammler-Aufgaben? Hättet ihr euch größere Herausforderungen gewünscht? Oder findet ihr sie genau richtig, um sie entspannt zu lösen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare,

