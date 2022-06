Pokémon GO: Community Day im Juli 2022 bringt Staralili – Alle Boni

Das Pokémon für den Community Day im Juli 2022 in Pokémon GO ist nun endlich bekannt. Wir von MeinMMO zeigen euch, auf welches Monster ihr euch freuen könnt und welche Boni außerdem auf euch warten.

Um welches Event geht es? Jeden Monat findet in Pokémon Go ein Community Day statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Nun ist bekannt, dass ihr euch im Juli auf das Normal- und Flug-Pokémon Staralili freuen könnt. Dabei wird es sogar sein Shiny-Debüt im Spiel feiern.

Was euch noch an diesem Tag erwartet und wann es genau stattfindet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Der Community Day im Juli 2022 mit Staralili – Start und Boni

Wann findet das Event statt? Der C-Day läuft am Sonntag, dem 17. Juli 2022, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit.

Was sind die Boni? Selbstverständlich könnt ihr während des Events auf unzählige Staralili treffen. Doch das Event hält noch weitere Boni für euch bereit:

3-fache EP beim Fangen

Doppelte Bonbons beim Fangen

Doppelte Chance auf XL-Bonbons, wenn ihr Staralili fangt

Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

Überraschungen aus Schnappschüssen

Tauschen kostet nur die Hälfte des regulären Sternenstaubs

ein zusätzlicher Spezialtausch (insgesamt 3 am Tag) bis zu 5 Stunden nach dem Event

Spezial-Attacke Windstoß, wenn ihr Staravia bis zu 5 Stunden nach dem Event zu Staraptor entwickelt

Event-Sticker aus Geschenken und von PokéStops

Gruppen-Boni 4-fache Fang-EP für 30 Minuten, wenn mit Hilfe von Lockmodulen an einem Stop besonders viele Monster gefangen werden



Boni aus dem Shop: Auch der Ingame-Shop hält wieder eine Besonderheit für euch bereit:

Event-Ticket zur Spezialforschung „Feldnotizen: Staralili“ für 1 Euro

Besonderer Raid-Bonus nach dem Community Day mit Staralili

Wie ihr das bereits vom Community Day mit Kapuno im Juni kennt, wird es auch im Anschluss an den C-Day mit Staralili wieder einen besonderen Raid-Bonus geben. So könnt ihr in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit Staravia, die Weiterentwicklung von Staralili, in den Level-4-Raids treffen. Hierbei erspielt ihr euch folgende Boni:

nach gewonnenen Raid spawnen 30 Minuten lang Staralili in einem Radius von 300 Metern um die Arena

Die Shiny-Rate ist genauso hoch, wie beim Community Day

Was ist zu beachten? Wie auch schon bei den Level-4-Raids gegen Duodino, könnt ihr die Raids nur vor Ort mit Hilfe von Raid-Pässen oder Premium-Raid-Pässen machen. Fern-Raids sind nicht möglich.

Das Pokémon Staralili – Entwicklungen und Shiny

Bei Staralili handelt es sich um ein Pokémon der Typen Normal und Flug aus der 4. Spiele-Generation. Es lässt sich über Staravia zu Staraptor weiterentwickeln.

Kann man Shiny-Staralili fangen? Ja, ihr könnt während des C-Days auch erstmals auf ein schillerndes Staralili treffen. Ihr erkennt es an einem etwas helleren, bräunlichen Körper.

Staralili, Starvia und Staraptor normal (oben) und als Shiny (unten)

Wie findet ihr die Boni zum Community Day mit Staralili? Freut ihr euch auf das Pokémon? Oder hattet ihr euch eher ein anderes Monster für das Event gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Vor dem Community Day im Juli startet aber erst einmal ein Live-Event. Wir zeigen euch alle Spawns, Shinys und Boni zum GO Fest in Berlin.