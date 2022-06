Pokémon GO: Freitag startet das GO Fest in Berlin – Alle Spawns, Shinys und Boni

In Pokémon GO findet am Wochenende das erste Live-Event zum GO Fest in Berlin statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Spawns, Shinys und Boni euch zu diesem Event erwarten und wie ihr daran teilnehmen könnt.

Um was für ein Event geht es? Nachdem vor wenigen Wochen das große globale GO Fest 2022 stattfand, veranstaltet Pokémon GO nun in insgesamt drei Städten besondere Live-Events, die sich rund um das GO Fest drehen werden: Berlin, Seattle und Sapporo.

So findet am bevorstehenden Wochenende das erste Live-Event zum GO Fest 2022 in Berlin statt. Dabei erwarten euch wieder jede Menge Spawns und Boni. Und auch auf das eine oder andere neue Pokémon und Shiny dürft ihr euch freuen. Wir haben euch nachfolgend alle Inhalte zusammengefasst und sagen euch, wie ihr an dem Event teilnehmen könnt.

Das GO Fest in Berlin – Start, Location und Tickets

Wann findet das GO Fest in Berlin statt? Das GO Fest in Berlin läuft vom 01. Juli 2022 bis 03. Juli 2022 jeweils von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit. Mit Hilfe eines besonderen „Early Access“-Tickets könnt ihr sogar schon um 09:00 Uhr starten.

Wo findet das GO Fest statt? Das Event läuft im Britzer Garten Berlin. Näher Informationen rund um die Location und die Anreise zum Veranstaltungsort, findet ihr auf der Homepage des Parks: britzergarten.de.

Wie kann man am GO Fest in Berlin teilnehmen? Wer an dem Live-Event teilnehmen möchte, der benötigt ein spezielles Ticket. Dieses erhaltet ihr über die Seite von Niantic. Aus folgenden beiden Kategorien könnt ihr dabei wählen:

Allgemeiner Zugang: Kosten: 24,99 Euro inkl. Steuern Zugang zum Event von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit am ausgewählten Tag

„Early Access“ Kosten: 32,13 Euro inkl. Steuern Zugang zum Event von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit am ausgewählten Tag



Diese Tickets können noch mit sogenannten Add-ons aufgewertet werden, die während des gesamten Event-Zeitraums vom 01. Juli bis 03. Juli 2022 gültig sind. Diese kosten jeweils 10,06 Euro und können nur im Zusammenhang mit dem Ticketkauf erworben werden. Ein nachträglicher Kauf ist nicht möglich.

Raid-Begeisterte: täglich bis zu 12 zusätzliche Raid-Pässe von Arenen 5.000 Sternenstaub extra 6 zusätzliche Bonbons & 3 zusätzliche XL-Bonbons beim Fangen von Raid-Bossen der Stufe 5

Züchter (nicht kombinierbar mit anderen Eier-Boni vom Event): Eier brüten viermal so schnell doppelte EP beim Ausbrüten doppelte Bonbons beim Schlüpfen doppelter Sternenstaub, wenn Pokémon schlüpfen



Was müsst ihr beim Ticket beachten? Das Live-Event läuft zwar über drei Event-Tage, allerdings kann ein Ticket nur für einen dieser Tage erworben werden. Ihr könnt somit auch nur in der von euch gebuchten Zeit vor Ort spielen. Wie auch bei allen anderen Events von Pokémon GO, kann ein Ticket nach dem Kauf nicht mehr erstattet werden.

Alle Spawns und Shinys zum GO Fest in Berlin

Selbstverständlich könnt ihr euch während des GO Fests in Berlin auf zahlreiche Spawns und Shinys freuen. Wie ihr das schon vom globalen GO Fest kennt, werden die Monster auch während des Live-Events in insgesamt 4 verschiedenen Habitaten spawnen.

Darüber hinaus soll es aber auch noch weitere wilde Spawns geben und auch auf den einen oder anderen interessanten Raid-Boss könnt ihr euch freuen.

Alle Monster, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir euch nachfolgend mit einem (*) markiert.

Alle Habitate im Überblick

Während des Live-Events könnt ihr auf Pokémon aus folgenden Habitaten in der Wildnis treffen:

Habitat Pokémon Elektrischer

Garten Hisui-Voltobal

Wadribie

Tarnpignon*

Eguana Windige

Küste Barschwa*

Perlu*

Sodamak

Fleknoil*

Geronimatz*

Muschas* Lebendige

Wiese Galar-Ponita*

Sichlor*

Yanma*

Vegimak

Hoppspross*

Flauschling Geschmolzenes

Gestein Koknodon*

Grillmak*

Kiesling*

Flampion*

Onix*

Lunastein*

Weitere wilde Spawns zum GO Fest Berlin

Neben den Pokémon, die während der jeweiligen Habitate spawnen, hat Niantic weitere Monster in der Wildnis angekündigt:

Relaxo mit Cowboy-Hut*

Icognito A*

Icognito B*

Icognito E*

Icognito L*

Icognito R*

Icognito S*

Icognito T*

Alle Raid-Bosse zu GO Fest Berlin

Während des GO Fests in Berlin erwarten euch natürlich auch veränderte Raid-Bosse. Freut euch in den Level-5-Raids auf folgende Monster:

Cresselia*

Darkrai*

Das sind die neuen Pokémon und Shinys

Anlässlich des GO Fests in Berlin feiern auch zwei neue Monster ihr Debüt. So könnt ihr erstmals in den Spezialforschungen auf Shaymin in der Zenitform sowie auf die neue Ultrabestie Schabelle treffen. Darüber hinaus findet ihr Tarnpignon und Grillmak zum ersten Mal in ihrer schillernden Form.

Shaymin (Zenitform): Bei Shaymin handelt es sich um ein mysteriöses Pokémon aus der 4. Spiele-Generation. Es gehört zu den Typen Pflanze und Flug. Seine Landform konntet ihr bereits zum globalen GO Fest im Rahmen einer Spezialforschung fangen. Nun ist die Zenitform an der Reihe.

Ihr erkennt diese an ihrem weiß-grünen Körper sowie den weißen Haarbüschel am Kopf, die einem Geweih ähneln. An der Seite trägt es außerdem ein rotes Blätterpaar. Als Shiny wird es vorerst nicht im Spiel zu finden sein.

Shaymin Landform und Shaymin Zenitform (via pokemon.com)

Schabelle: Nachdem ihr zum globalen GO Fest bereits die Begegnung mit Anego, einer Ultrabestie, machen konntet, legt Niantic nun zu den Live-Events nach. So könnt ihr im Rahmen einer Spezialforschung auf die Ultrabestie Schabelle treffen. Sie stammt aus der 7. Spiel-Generation und ist vom Typ Käfer und Kampf.

Es hat einen markanten, weißen, schlanken, zierlichen Körper, lange Fühler und schleierhafte bodentiefe Haare. Auch dieses Monster wird es zunächst nicht als Shiny im Spiel geben.

Darüber hinaus sollt ihr diese Ultrabestie erstmals mit einem besonderen Ultraball fangen können, der speziell für Ultrabestien konzipiert ist.

Zu den Live-Events in Seattle und Sapporo feiern dann weitere Ultrabestien ihr Debüt. Wir zeigen welche das sind und wann ihr sie bekommt.

Pokémon GO: Schabelle, Masskito und Voltriant fangen – Wann kommen die Ultrabestien?

Die neuen Shinys: Haltet zum GO Fest in Berlin vor allem nach den neuen Shinys Tarnpignon und Grillmak Ausschau. Diese wird es nämlich zu diesem Event das erste Mal im Spiel geben.

Ihr erkennt das schillernde Grillmak an einem orangefarbenen Körper. Shiny-Tarnpignon unterscheidet sich lediglich durch die blaue Fläche auf seinem Kopf von der normalen Form. Hier müsst ihr also vor allem in der frontalen Ansicht genau hin schauen, um es zu erkennen.

Grillmak und Tarnpignon normal (links) und als Shinys (rechts)

Alle Boni zum GO Fest Berlin

Neben den zahlreichen Spawns und Shinys, könnt ihr euch zum GO Fest in Berlin auch auf jede Menge Boni freuen. Folgende wird es für alle Ticket-Inhaber, unabhängig der zusätzlich gebuchten Add-Ons geben:

6 Spezialtausch

reduzierte Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

9 kostenlose Raid-Pässe beim Drehen an Arenen

Rocket-Ballons spawnen öfter

2 mysteriöse Teile von Team GO Rocket-Rüpeln

Kampfarena, um gegen andere Trainer anzutreten

Überraschungen bei Schnappschüssen

Event-Feldforschungen

Spezialforschung im Britzer Garten Begegnung mit Shaymin Zenitform und Schabelle

Pokémon GO Fest 2022-T-Shirt als exklusive Sonderedition

Sammler-Herausforderungen für jedes Habitat

trefft eure liebsten Content Creator zu Autogrammstunden

Wie findet ihr die Inhalte vom GO Fest in Berlin? Werdet ihr am Live-Event teilnehmen? Oder interessiert euch das Event überhaupt nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Während des GO Fests in Berlin solltet ihr euch ordentlich anstrengen, um einen besonderen Bonus zum Geburtstags-Event freizuschalten. Pokémon GO hat nämlich die Hyperboni 2022 geändert und ihr könnt sie euch so Stück für Stück erspielen. Wir zeigen euch, worum es dabei geht.