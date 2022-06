Pokémon GO: So stark wird die Ultrabestie Schabelle, die ihr zum GO Fest in Berlin fangen könnt

In Pokémon GO findet am 01. bis 03. Juli das GO Fest in Berlin statt und bringt euch die neue Ultrabestie Schabelle. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was das überhaupt für ein Monster ist und wie stark es wird.

Um welches Monster geht es? Nachdem Niantic zum globalen GO Fest Anfang Juni bereits die erste Ultrabestie Anego in Pokémon GO veröffentlicht hat, folgt zum GO Fest in Berlin nun eine weitere. So können sich Ticketinhaber über eine Begegnung mit Schabelle freuen.

Wir haben euch nachfolgend alle wichtigen Informationen zur neuen Ultrabestie zusammengefasst und zeigen euch, wie stark sie wird.

Was sind Ultrabestien?

Bei Ultrabestien handelt es sich um eine andere Form von Monstern, nämlich geheimnisvolle Pokémon. Diese kommen aus einer Ultradimension und gelangen mit Hilfe von Ultrapforten in die Welt von Pokémon GO.

Das ist die neue Ultrabestie Schabelle

Was ist Schabelle für ein Pokémon? Bei Schabelle handelt es sich um eine sogenannte Ultrabestie. Sie stammt aus der 7. Spiele-Generation und ist vom Typ Käfer und Kampf. Eine Vor- oder Weiterentwicklung hat Schabelle nicht.

So stark ist Schabelle

Laut aktuellen Informationen wird Schabelle richtig stark. So kann es vor allem mit einem enormen Angriffswert punkten. Dafür ist es in der Verteidigung und Ausdauer deutlich schlechter und hält somit im Kampf nicht so viel aus. Folgende Werte wird das Pokémon laut Gamepress voraussichtlich haben:

Angriff: 316

Verteidigung: 85

Ausdauer: 174

Welche Angriffe nutzt es? Bei den Angriffen kann es sowohl auf reine Käfer- als auch Kampf-Movesets zurückgreifen. Das bringt der Ultrabestie einen enormen Vorteil, da es dadurch mit der Sofort- und Lade-Attacke effektiv kämpfen kann. Auf folgende Attacken soll es demnach zurückgreifen:

Sofort-Attacken: Käferbiss (Typ Käfer) Fußkick (Typ Kampf)



Lade-Attacken: Käfergebrumm (Typ Käfer) Anfallen (Typ Käfer) Fokusstoß (Typ Kampf) Nahkampf (Typ Kampf)



Wo kann man Schabelle nutzen? Durch die hohen Werte im Angriff und die schlechtere Verteidigung und Ausdauer ist das Pokémon vor allem für den Einsatz in Raids geeignet.

Mit Käferbiss und Käfergebrumm hat es ein richtig starkes Käfer-Moveset. Durch den enormen Angriffswert ist es außerdem Genesect, dem Top-Käfer-Angreifer, deutlich überlegen, weshalb es zukünftig einer der besten Käfer-Angreifer im Spiel werden wird.

Ähnlich ist es auch beim Typen Kampf. Auch hier kann es Lucario, dem besten Kampf-Angreifer, mit seinem hohen Angriffswert echte Konkurrenz machen. Allerdings ist das Kampf-Moveset von Schabelle etwas schwächer.

Mit Fußkick hat es zwar eine schnelle Sofort-Attacke, allerdings braucht es lange um Fokusstoß zu laden. Das ist jedoch ein großer Nachteil, weil die Ultrabestie, durch die schlechteren Ausdauer- und Verteidigungswerte, im Kampf nicht so viel aushält. Dennoch kann es Schabelle damit unter die 10 besten Kampf-Angreifer in Pokémon GO schaffen.

Aussehen, Shiny und Fundort von Schabelle

So sieht Schabelle aus: Schabelle hat einen markanten, großen, zierlichen, weißen Körper. Zusätzlich trägt es lange schleierartige, bodentiefe Haare sowie zwei lange, hängende Fühler seitlich des Kopfes, die an ein Insekt erinnern.

Kann man Shiny-Schabelle fangen? Nein, die schillernde Form von Schabelle wird es vorerst nicht im Spiel zu fangen geben. Sollte es diese irgendwann im Spiel geben, dann erkennt ihr sie an einem schwarzen Körper.

Wie kann man Schabelle kriegen? Die Ultrabestie feiert während des GO Fests in Berlin ihr Debüt im Spiel. Während des Live-Events, vom 01. bis 03. Juli 2022, wird sie für Ticketinhaber durch eine Spezialforschung zu bekommen sein.

Wie Niantic jedoch angekündigt hat, sollen während der Season of GO auch alle anderen Trainer die Gelegenheit haben, Schabelle zu begegnen. Wann es genau so weit sein wird, ist jedoch noch nicht offiziell bekannt und bleibt somit vorerst abzuwarten.

Sobald es hierzu neue Informationen gibt, erfahrt ihr es selbstverständlich bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr die neue Ultrabestie, die es zum GO Fest in Berlin geben soll? Werdet ihr euch Schabelle sichern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

In den kommenden Wochen sollen neben Schabelle noch zwei weitere Ultrabestien ins Spiel kommen. Wir zeigen euch, wann ihr Masskito und Voltriant bekommt.