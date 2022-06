Pokémon GO: 7 Tipps, wie ihr euch auf das GO Fest in Berlin vorbereiten könnt

Das Live-Event zum Pokémon GO Fest in Berlin steht bereits in den Startlöchern, weshalb ihr die Zeit bis zum Start optimal für eure Vorbereitungen nutzen solltet. Wir von MeinMMO zeigen euch 7 Tipps, mit denen ihr für das Event am besten gerüstet seid.

Um was für ein Event geht es? Anfang Juni veranstaltete Niantic ein globales Pokémon GO Fest. Dieses Event geht nun in Form von insgesamt drei Live-Events in den Städten Berlin, Seattle und Sapporo in die nächste Runde. Deutschland macht hierbei den Anfang, weshalb am Wochenende das GO Fest in Berlin startet.

Um teilnehmen zu können, benötigt ihr ein spezielles Ticket. Dieses kann über die Ticket-Seite von Niantic für einen der Event-Tage gebucht werden. Wir zeigen euch nachfolgend, wie ihr euch am besten auf das Live-Event vorbereitet, um vor Ort keine wertvolle Zeit zu verschenken und was ihr bei eurer Event-Planung beachten solltet.

Wann findet das GO Fest Berlin statt? Das Event läuft an insgesamt drei Tagen vom 01. Juli bis 03. Juli 2022, jeweils von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit. Wer ein spezielles „Early Access“-Ticket hat, kann außerdem bereits ab 09:00 Uhr spielen.

7 Tipps zur Vorbereitung auf das GO Fest in Berlin

Wer sich ein Ticket für das GO Fest in Berlin geholt hat, der kann sich am bevorstehenden Wochenende auf zahlreiche Spawns und Boni freuen. Doch die Event-Zeit vor Ort ist begrenzt und somit kostbar, weshalb ihr euch bereits jetzt darauf vorbereiten solltet.

Außerdem ist es hilfreich, wenn ihr euch über den einen oder anderen Punkt bereits vorab Gedanken macht, um dann zum Event keine böse Überraschung zu erleben. Wir haben euch nachfolgend 7 Tipps zusammengefasst, die euch bei den Vorbereitungen zum GO Fest in Berlin helfen sollen.

1. Anreise planen und Unterkunft buchen

Die wohl wichtigste Vorbereitung ist die Anreise zum Live-Event zu planen. Überlegt euch bereits vorab, wie ihr zum Britzer Garten in Berlin kommt. Beachtet dabei auch, welchen Eingang ihr beim Ticketkauf gewählt habt, denn nur an diesem könnt ihr den Park betreten.

Wie die Betreiber der Location selbst auf ihrer Homepage schreiben, stehen vor Ort nur wenige Parkplätze zur Verfügung (via britzergarten.de). Weicht deshalb am besten auch auf öffentliche Verkehrsmittel aus.

Plant für die Anreise, egal auf welchem Weg, auf jeden Fall genügend Zeit ein, damit ihr keine wertvolle Zeit im Britzer Garten verliert. Der Einlass ist laut Niantic ab 08:00 Uhr Ortszeit möglich, allerdings werden euch die Event-Inhalte erst zum gebuchten Start freigeschaltet.

Hotel buchen: Wer nicht aus der Nähe von Berlin ist, der sollte sich möglicherweise auch ein Unterkunft organisieren. Inzwischen sieht es allerdings mit Hotelzimmern rund um die Event-Location eher mau aus und auch die Preise sind mittlerweile entsprechend hoch. Wer also noch eine Bleibe benötigt, sollte sich hierum schnellstmöglich kümmern. Eine Liste möglicher Hotels findet ihr auf der Seite von Pokémon GO.

Was benötigt ihr beim Einlass? Um in den Park zu kommen, benötigt ihr lediglich eure Bestätigung-Mail zum Ticketkauf sowie euer digitales Ticket im Spiel. Dieses müsst ihr dem Personal vor Ort vorzeigen.

2. Pokémon-Aufbewahrung sortieren

Bevor das GO Fest in Berlin startet, solltet ihr eure Pokémon-Aufbewahrung kräftig aussortieren. So könnt ihr vor Ort spielen, ohne ständig Monster verschicken zu müssen. Besonders die neuen Shinys, Tarnpignon und Grillmak, werden für viele Spieler interessant sein. Wer die 7 Stunden im allgemeinen Zugang voll ausnutzen möchte, sollte zum Event mindestens 500 freie Plätze haben.

Nutzt zum Sortieren am besten die Filter- sowie die Tag-Funktion im Spiel, so könnt ihr eure Monster direkt nach der Stärke sortieren. Indem ihr die Suchfunktion „0*,1*,2*“ eingebt, werden euch alle Pokémon gezeigt, die maximal 2 Sterne haben.

Suchfilter in Pokémon GO

Solltet ihr doch während des Events noch Monster sortieren müssen, dann bietet sich außerdem der Filter „Alter0“ an. Dieser zeigt euch nur Monster an, die nicht älter als 24 Stunden sind. Dadurch könnt ihr euch direkt von den Nieten trennen, die ihr zum GO Fest in Berlin gefangen habt.

3. Bälle, Beeren und wichtige Items sammeln

Während des GO Fests werdet ihr haufenweise Bälle und Beeren benötigen. Da der Community Day mit Kapuno euch sicher viele davon gekostet hat, solltet ihr euren Vorrat entsprechend wieder auffüllen. Für Trainer die ein Ticket für den allgemeinen Zugang haben und somit 7 Stunden spielen, sollten mindestens 350 Bälle vorhanden sein.

Legt euch einen Vorrat an Bällen zu

Trainer, die einen erweiterten Zugang zum GO Fest in Berlin haben, benötigen entsprechend mehr. Selbstverständlich könnt ihr euch vor Ort auch neue Bälle erdrehen, aber es ist wichtig bereits vorab eine gute Grundlage zu haben, damit euch die Items nicht plötzlich ausgehen.

Eine Übersicht, wie ihr Bälle in Pokémon GO bekommen könnt, zeigen wir euch in unserem dazugehörigen Artikel:

Pokémon GO: Wie bekommt man Bälle?

Welche Items sind außerdem wichtig? Je nach Pokémon lohnt es sich beim Fangen außerdem auf Sananabeeren zu setzen. Diese bringen euch die doppelten Bonbons. Also legt euch auch hierzu einen entsprechenden Vorrat an.

Wer vor Ort an Raids teilnehmen möchte, sollte darüber hinaus auch an Premium-Kampf-Pässe sowie goldene Himmihbeeren denken. Außerdem braucht ihr ausreichend Beleber und Tränke, um euren Monster nach dem Kampf wieder Leben einzuhauchen. Um noch mehr Pokémon anzulocken könnt ihr zusätzlich auf Rauch setzen.

Items, die ihr zum GO Fest in Berlin benötigt

4. Technik bereitstellen und laden

Damit ihr das GO Fest in Berlin unbeschwert und ohne technische Probleme genießen könnt, solltet ihr eure Technik vorab bereitlegen und eure Smartphones vollständig laden. Nehmt euch außerdem eine Powerbank mit, um euer Handy auch unterwegs noch einmal laden zu können. Vergesst nicht, auch diese vorab komplett zu laden.

Achtet außerdem darauf, dass eure Powerbank eine entsprechend hohe Kapazität hat und im besten Fall für mehr als eine Akku-Ladung reicht.

Für Trainer, die noch auf der Suche nach einer guten Powerbank sind, haben wir euch nachfolgend sogenannte Affilate-Links eingebunden. Wenn ihr darüber ein Produkt bestellt, dann erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision. Diese wirkt sich nicht auf euren Preis aus!

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

5. Wetter checken

Bevor ihr euch auf den Weg zum GO Fest in Berlin macht, solltet ihr für euren gebuchten Event-Tag das Wetter checken. Nach aktuellem Stand soll es an allen drei Tagen wieder besonders warm werden. Denkt aus diesem Grund auch an einen entsprechenden Sonnenschutz.

Auch im Falle von Regen findet das Live-Event statt. Aus diesem Grund solltet ihr auch hierbei an wetterentsprechende Kleidung denken sowie einen Regenschutz, wie Regenponcho oder Regenschirm, mitbringen.

6. Verpflegung organisieren

Während des GO Fests in Berlin solltet ihr auch an ausreichend Verpflegung und Getränke denken. Im Britzer Garten wird es Wasserauffüllstationen geben, an denen ihr eure Trinkflaschen befüllen könnt. Bringt also auf jeden Fall eine Flasche mit.

Darüber hinaus könnt ihr euch vor Ort auch etwas zu Essen an den Imbissen holen. Wer dafür kein Geld ausgeben möchte, kann aber auch abgepackte Lebensmittel und Getränke mit in den Park nehmen. Diese solltet ihr entsprechend vorab organisieren.

7. Treffen mit Content Creator planen

Das GO Fets in Berlin hält außerdem noch eine weitere Besonderheit für euch bereit. So werden während des Events zahlreiche Content Creator, wie Spieletrend, Trainer Tips, ChaosLady oder The Trainer Club, vor Ort sein.

Content Creator zu den Live-Events zum GO Fest 2022

Zu bestimmten Zeiten könnt ihr euren Liebling dann zu einer Autogrammstunde treffen. Überlegt euch also bereits vorab, wen ihr treffen wollt und plant genügend Wartezeit vor Ort ein. Eine Übersicht zu allen Autogrammstunden der einzelnen Content Creator zum GO Fest in Berlin, findet ihr in unserem dazugehörigen Artikel.

Welche Vorbereitungen trefft ihr vor dem GO Fest in Berlin? An welchem Event-Tag werdet ihr vor Ort sein? Oder habt ihr euch für das Live-Event gar kein Ticket gekauft? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Endlich gibt es Nachschub an neuen Monstern. Zu den Live-Events rund ums GO Fest sollen 3 neue Ultrabestien ins Spiel kommen. Wir zeigen euch, welche das sind.