Im Juli läuft ein Wochenende lang das Pokémon GO Fest 2022 in Berlin. Endlich ist bekannt, an welchem Standort es läuft, was die verschiedenen Tickets kosten und was das Event für euch bringt.

Was ist das für ein Event? Das GO Fest 2022 wird in verschiedene Events aufgeteilt. Im Juni läuft ein weltweites Event, an dem jeder Spieler teilnehmen kann. Später, ab Juli, gibt es dann noch drei weitere Events, die in Berlin, Seattle (USA) und Sapporo (Japan) ausgetragen werden. Später, im August, findet dann ein großes Abschluss-Event statt.

Jetzt wissen wir endlich, wo das Event in Berlin stattfinden wird, welche Boni es mitbringt und welche Inhalte man sich durch den Kauf von Tickets freischalten kann.

GO Fest Berlin 2022 – Datum, Ticket, Preise, Inhalte, Standort

Wann geht es los? Das GO Fest 2022 läuft von Freitag, dem 1. Juli, bis Sonntag, dem 3. Juli, in Berlin.

Wo findet es statt? Als Location für das GO Fest 2022 nutzt Pokémon GO den Britzer Garten in Berlin. Mehr Infos zur Location auf Britzergarten.de.

Wie teuer sind die Tickets? Das Ticket für den allgemeinen Zugang kostet euch 24,99 €. Niantic verkauft für das Event aber auch „Early-Access-Tickets“, für die ihr 32,13 € bezahlen sollt. Alle Tickets sind begrenzt und nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Wartet also nicht zu lange, falls ihr kaufen wollt.

Welche Inhalte bringen Tickets? In der Ankündigung vom 5. Mai erklärt Niantic, welche Vorteile ihr durch einen Ticket-Kauf bekommt.

Spezialforschung im Britzer Garten, die euch mit der Zenitform von Shaymin belohnt

Spezielle Feldforschungen zum Event

Neue Shinys von Grillmak und Tarnpignon werden verfügbar

Exklusive Sonderedition des Pokémon GO Fest 2022-T-Shirts (die gibt es nur bei diesem und anderen Live-Events zum GO Fest 2022)

Autogrammstunden mit Content-Creator

Vier verschiedene Habitate, zwei davon exklusiv für Berlin – – Dazu exklusive Sammler-Herausforderungen und ausgewählte Pokémon-Spawns Elektrischer Garten : Hisui-Voltobal, Wadribie, Tarnpignon, Eguana und weitere Pokémon Windige Küste : Barschwa, Perlu, Sodamak, Fleknoil und weitere Pokémon Lebendige Wiese : Galar-Ponita, Sichlor, Yanma, Vegimak und weitere Pokémon Geschmolzenes Gestein : Koknodon, Grillmak, Kiesling, Flampion und weitere Pokémon

Bis zu 6 Spezialtausche und weniger Sternenstaubkosten während des Event-Zeitraums – Dazu gibt es bei der Location eine Tauschstation

Eine Kampfarena, in der ihr gegen andere Trainer antreten könnt

Überraschende Begegnungen bei Schnappschüssen

Besondere Raids für die Trainer in Berlin während des Events – Unter anderem Cresselia und Darkrai in Stufe-5-Raids

Tickets für GO Fest 2022 in Berlin kaufen – Kosten

Wann kann man die Tickets kaufen? Sie sind seit dem 5. Mai verfügbar, ihr könnt sie jetzt kaufen.

Welche Tickets gibt es?

Ticket für Allgemeinzugang (kostet 24,99, einschließlich Steuern). Ermöglicht euch den Eintritt zum Event von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit am ausgewählten Event-Tag.

Ticket „Early Access“ (kostet 32,13 €, einschließlich Steuern). Ermöglicht frühzeitigen Eintritt zum Event von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Wo kann man die Tickets kaufen? Auf Niantics Webseite zum Event (via tickets.nianticlabs.com) könnt ihr die Tickets kaufen.

Worauf muss man achten? Obwohl das Event drei Tage läuft, könnt ihr euch nur ein Ticket für einen der Event-Tage kaufen. Das gekaufte Ticket zählt dann nur für den Tag und nur für das Event im Britzer Garten. Die Tickets für das Event können nicht erstattet werden.

Ihr könnt eure Tickets upgraden

Was ist das? Wer will, kann sich Add-ons für sein Ticket kaufen, um diese aufzuwerten. Die Add-ons gibt es nur, wenn ihr sie zusammen mit einem Ticket erwerbt. Ihr könnt sie nicht später dazukaufen.

Die Boni der Add-ons sind in der Event-Zeit vom 1. Juli bis 3. Juli aktiv und gelten nur für das Event am entsprechenden Ort.

Add-on für Raid-Begeisterte: Kostet 10,06 € und bringt euch pro Tag bis zu 12 zusätzliche Raid-Pässe von Arenen, 5.000 zusätzlichen Sternenstaub nach einem erfolgreichen Raid, 6 zusätzliche Bonbons und 3 zusätzliche XL-Bonbons für das Fangen von Pokémon aus Raids der Stufe 5.

Add-on für Züchter: Kostet 10,06 € und bringt einen Eierbonus, wodurch eure Eier viermal so schnell schlüpfen (das ist nicht mit ähnlichen Boni kombinierbar). Dazu erhaltet ihr für das Ausbrüten von Eiern doppelte EP, doppelte Bonbons und doppelt so viel Sternenstaub.

Wir sind auf eure Meinung zu den Tickets und den Preisen gespannt. Stimmt in der Umfrage doch ab, ob ihr euch ein Ticket kaufen wollt oder sogar ein Ticket mit Add-on(s).

Schreibt uns doch gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare, warum ihr so über den Kauf eines Tickets denkt und was, warum für euch in Frage kommt.