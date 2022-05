Pokémon GO: Trainer sagen, die neue Raid-Schwierigkeit ist super, aber eine Sache stört

Mit den legendären Mega-Raids gibt es in Pokémon GO nun erstmals die Raid-Schwierigkeit der Stufe 6. Darüber freuen sich einige Spieler, andere finden das zu knackig. Doch eine Sache stört beide Fraktionen.

Was ist neu? Seit dem Start des Luft-Events gibt es erstmals legendäre Mega-Raids. Vorher konnte man schon an Mega-Raids teilnehmen, allerdings ohne legendäre Pokémon. Das Debüt von Mega-Latios und Mega-Latias war ein großes Ding in der Community. Denn mit den neuen Bossen wurde auch die Schwierigkeit angehoben.

Einige Trainer schimpfen, dass die Raids viel zu schwer sind. Doch ein anderer Teil sagt: Die Schwierigkeit der neuen Raids ist gut, aber die Belohnungen sind es nicht.

Sind die neuen Raids zu schwer?

Das sagen Trainer zur Schwierigkeit: In den ersten Stunden nach dem Start der neuen 6er-Raids war klar: Die haben es in sich. Trainer warnten, dass die neuen Raids richtig schwer sind. Man solle aufpassen, nicht mit zufälligen Spielern in kleinen Gruppen zu spielen, denn dadurch würde man seine Raidpässe einfach nur verschwenden.

Viele Spieler auf dem Land, die auf Fern-Raid-Einladungen angewiesen sind, haben Probleme mit den kleinen Teamgrößen, die bei manchen Hilfs-Apps für Raids entstehen. Doch es gibt auch Gegenstimmen. Auf reddit schreibt hotterpocketzz: Es ist okay, dass die Stufe-6-Raids so schwer sind. Er erklärt das so:

„Ich liebe, wie schwer diese Raids sind. Dieses Spiel war außerhalb des PvP noch nie eine Herausforderung, und zum ersten Mal in der Geschichte des Spiels muss ich mir tatsächlich Gedanken über die Zusammensetzung meines Teams machen, mich mit meinen Freunden abstimmen und Megas staffeln, um den Boss zu besiegen“, erklärt hotterpocketzz. Ihn erinnere dieses Feature an Raids aus anderen MMOs, wo man kommunizieren muss, um Probleme zu lösen. Das wäre „Frischer Wind“ und er wünscht sich, dass man die Inhalte als Maßstab für zukünftigen schweren Content nutzt. „Die Belohnungen sind nicht wirklich toll, aber ich hoffe, dass [Niantic sich darum kümmert].“

Für seine Meinung bekommt der Spieler viel positives Feedback aus der Community.

„Ich glaube nicht, dass es die Schwierigkeit ist [, die stört], es ist mehr die Frustration mit Leuten zu arbeiten, die nicht wissen – oder noch schlimmer, nicht mal versuchen – ein gutes Team zusammenzustellen. Mit einer guten Gruppe von Leuten sind diese Raids kein Problem. Wenn du in einer ländlichen Community oder in einer inaktiven Pogo-Community spielst und nur Raid-App-Randoms hast, die dir helfen können, kann das sehr schnell frustrierend werden“, schreibt _DRE_ auf reddit.

„Die Schwierigkeit ist gut, aber die Koordination und Kommunikation innerhalb von Pokémon GO ist so schlecht, dass es den Schwierigkeitsgrad nicht wert ist“, erklärt Lucricious1 auf reddit.

„Die Schwierigkeit ist nicht mein Problem, aber die Menge der Premier-Bälle schon“, schreibt R4KD05 auf reddit. „Ich habe es in einer guten Zeit besiegt, eine sehr gute Zeit, wenn man sich die Menge der Lebenspunkte anguckt. Wir waren über 10 Spieler. Ich nutzte starke Konter und verursachte viel Schaden und bekam dafür 10 Bälle. Das ist Mist. Bringe ich dieselbe [Leistung] bei einem normalen Raid, bekomm ich etwa 18 [Bälle].“

Was ist mit den Belohnungen? Die Belohnungen und Bälle, die man nach einem Sieg bekommt, sind der Community nicht gut genug. Ein großer Stör-Faktor, auf den sich die Spieler einigen.

Denn man benötigt für die neuen Raids mehr Spieler und die Bosse treffen die eigenen Pokémon sehr hart. Man verbraucht also mehr Beleber und Tränke, um die eigenen Angreifer wieder aufzupäppeln. „Die aktuellen Raid-Belohnungspakete mit Belebern und Tränken sind völlig unhaltbar“, findet reddit-Nutzer rockylizard.

Es gäbe jetzt nicht mehr genug Gegenstände zur Heilung, die durch die starken Bosse benötigt werden, heißt es in der Community.

Wie steht ihr dazu? Findet ihr, dass die Schwierigkeit der neuen Raids zwar gut, aber die Belohnungen zu gering sind? Oder seid ihr mit beiden Punkten unzufrieden und wünscht euch eine ganz andere Besserung? Schreibt uns eure Meinung zu den neuen Raids doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.