Pokémon GO startet morgen das Luftabenteuer-Event – Legendäre Mega-Raids und Boni

Das große Luft-Event „Luftabenteuer“ startet am 3. Mai in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Inhalte dazu wie die neuen legendären Mega-Pokémon Latios und Latias, neue Spawns und Boni.

Was ist das für ein Event? Erst kürzlich überarbeitete das Team von Niantic die Mega-Entwicklungen in Pokémon GO. Ein großer Meilenstein für die Trainer, die die starken Entwicklungen nun leichter einsetzen können. Doch damit war noch nicht Schluss in diesem Bereich – Zum ersten Mal wird es Mega-Entwicklungen von legendären Pokémon geben. Dieses Debüt findet im Luftabenteuer-Event statt.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Inhalte.

Luftabenteuer – Übersicht aller Inhalte

Wann geht es los? Das Event startet am Dienstag, den 3. Mai, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Sonntag, den 8. Mai, um 20:00 Uhr aktiv.

Neue Pokémon: Zum ersten Mal trefft ihr Mega-Latias und Mega-Latios in Raids bei Pokémon GO. Zu ihrem Auftakt beherrschen sie bestimmte Attacken, wenn ihr sie innerhalb der Event-Zeit fangt.

Latias beherrscht die Lade-Attacke Nebelball Sie verursacht in Trainerkämpfen 120 Schaden und hat die Chance, den Angriff des Gegners zu senken In Raids und Arenakämpfen verursacht Nebelball 105 Schaden Unser Konter-Guide gegen Latias



Latios beherrscht die Lade-Attacke Scheinwerfer Sie verursacht in Trainerkämpfen 12 Schaden und hat die Chance, die Verteidigung des Gegners zu senken In Raids und Arenakämpfen verursacht Scheinwerfer 100 Schaden Unser Konter-Guide gegen Latios



Event-Spawns: Während des Events trefft ihr in der Wildnis auf Fliegende Pikachu*. Pummeluff*, Mauzi*, Enton*, Dodu*, Karpador*, Wingull*, Wablu* und Driftlon. Mit Glück auch Glurak* und Mantax*. Bei all diesen Pokémon habt ihr auch die Chance, sie als Shiny zu finden.

Die Event-Spawns beim Luft-Abenteuer

Befristete Forschung: Im Event-Zeitraum läuft eine befristete Forschung, die euch mit 50 Mega-Energie für Latias und Latios belohnt. Dazu gibt es 3.000 Erfahrungspunkte und eine Begegnung mit einem Fliegenden Pikachu. Die Aufgaben drehen sich darum, Flug-Pokémon und Pikachu zu fangen.

Raids: Die folgenden Pokémon trefft ihr beim Luft-Abenteuer in Raids:

Schwierigkeit Raids Stufe 3 Glurak*

Lapras*

Togekiss Mega-Raids Mega-Latias*

Mega-Latios*

Eier: Aus 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können Togepi*, Mantirps, Emolga und eF-eM schlüpfen.

Feldforschungen: Neue Feldforschungen, die ihr während des Events erhaltet, belohnen euch mit Begegnungen von Fliegenden Pikachu*, Dodu*, Wablu* und Emolga.

Bonus: Eier, die ihr während des Events in eure Brutmaschinen legt, brauchen nur die halbe Distanz, um zu schlüpfen.

Shop: Im Shop gibt es passende Sticker zum Luft-Event mit Corasonn, kostümierten und fliegenden Pikachu.

Wie gefällt euch das Luft-Event? Freut ihr euch drauf, nun endlich die ersten legendären Mega-Pokémon zu fangen oder ist das ein Inhalt, der euch nicht so sehr interessiert? Schreibt uns eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.