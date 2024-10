Pokémon GO: So besiegt ihr Gigadynamax Glurak, Bisaflor und Turtok – Konter im Überblick

In Pokémon GO erscheinen am Wochenende die Gigadynamax-Formen von Glurak, Turtok und Bisaflor. Wir schauen uns an, wie man sie besiegt.

Was ist das für ein Event? Das Gigadynamax-Wochenende läuft von Samstag, den 26. Oktober 2024 um 10:00 Uhr bis Sonntag, den 27. Oktober 2024 um 20:00 Uhr.

In dieser Zeit tauchen die Kanto-Starter in ihrer mächtigen Gigadynamax-Form auf. Die ist extrem stark und bringt außerdem eine Spezialattacke mit, die nur diese Pokémon-Art beherrscht. Die zu fangen, dürfte sich lohnen. Alle Informationen zu den Belohnungen im Gigadynamax-Event lest ihr hier.

Die Herausforderung: Die Gigadynamax-Monster werden zu den schwierigsten Bossen überhaupt im Spiel gehören. Zum einen sind sie verdammt stark, zum anderen hat man nur begrenzt Konter zur Verfügung, da man selbst auch Dynamax-Monster einsetzen muss. Und davon gibt es bislang noch nicht so viele.

Wie viele Trainer brauche ich? Niantic spricht von einer Herausforderung für 10 bis 40 Trainer gleichzeitig. Ob man tatsächlich 10 Trainer braucht, bleibt abzuwarten – aber geht auf jeden Fall davon aus, dass es mit weniger Trainern sehr schwierig wird.

Damit ihr eine Chance habt, solltet ihr auf jeden Fall die richtigen Konter einsetzen und einige Tipps beherzigen.

Beste Konter gegen Gigadynamax Glurak, Turtok und Bisaflor

Grundsätzlich lauden Gigadynamax-Kämpfe ähnlich wie normale Dynamax-Kämpfe. Allerdings können bis zu 40 Trainer gleichzeitig antreten, die dann in bis zu 10 Viererteams aufgeteilt werden. Hier sollte man nun die bestmöglichen Konter verwenden.

Die besten Konter gegen Gigadynamax Glurak: Nach aktuellem Stand sind die besten Konter gegen Gigadynamax-Glurak:

Dynamax-Intelleon, die Weiterentwicklung von Memmeon. Es ist als Wasser-Starter gut geeignet für den Kampf gegen Glurak.

Dynamax-Turtok, als Entwicklung von Schiggy. Auch hier kann der Wassertyp entscheidend sein.

Dynamax-Gengar: Hält einiges aus und kann gut Schaden anrichten, auch wenn der Typ nicht passt.

Die besten Konter gegen Gigadynamax Turtok: Turtok ist schwach gegen Pflanze und Elektro. Verwendet also:

Dynamax-Gortrom, die Entwicklung von Pflanzenstarter Chimpep.

Dynamax-Bisaflor, die Entwicklung von Bisasam.

Oder Dynamax-Gengar – auch hier passt der Typ nicht, aber es kann sich trotzdem lohnen.

Die besten Konter gegen Gigadynamax Bisaflor: Bisaflor ist schwach gegen Feuer, Eis, Flug und auch Psycho. Dadurch habt ihr mehrere Möglichkeiten.

Dynamax-Metagross mit Psycho-Attacken ist eine gute Wahl.

Dynamax-Glurak kann mit Feuer-Attacken punkten.

Und Dynamax-Gengar ist ebenfalls eine gute Option.

Was ist mit meinen anderen Dynamax-Pokémon? Auch eure anderen Dynamax-Pokémon könnt ihr natürlich nutzen. Doch je besser die Konter, desto höher ist eure Chance auf einen Erfolg. Dementsprechend solltet ihr am besten Monster nutzen, gegen die es eine Typenschwäche bei den Gigadynamax-Pokémon gibt. Der Kampf wird nämlich so schon schwierig genug.

Tipps, die ihr beim Gigadynamax-Kampf beachten solltet

Darauf solltet ihr achten:

Ihr könnt nur Dynamax-Monster verwenden.

Passt die Sofort-Attacke eurer Monster an, um eine Dyna-Attacke dieses Typen zu bekommen.

Levelt eure Dynamax-Pokémon und Attacken so hoch wie möglich.

Dyna-Partikel werden nur beim Sieg verbraucht, versucht es also im Zweifel nochmal.

Wurdet ihr besiegt, nutzt das „Anfeuern“-Feature, damit andere Trainer die Dyna-Leiste schneller füllen können.

Weicht den Angriffen des Gigadynamax-Monsters aus, greift nicht nur an.

Wenn Dynamax-Energie im Kampf erscheint, müsst ihr nicht nur drauftippen, sondern euer Pokémon dort hin wischen. Dann kriegt ihr Extra-Energie für die Dyna-Leiste.

Hinterlasst nach dem Kampf ein Pokémon an der Kraftquelle, um anderen Trainern den Kampf zu erleichtern. Schaut selber, an welchen Kraftquellen viele Monster stationiert sind, um einen Bonus im Kampf zu haben.

Schwierige Bosse am Wochenende: Insgesamt dürften die Gigadynamax-Monster zum Mächtigsten gehören, was man in Pokémon GO herausfordern kann. Wie sich die Kämpfe letztlich gestalten, bleibt am Wochenende abzuwarten. Wir wollen von euch hören, wie es euch im Kampf ergangen ist: Habt ihr sie herausgefordert, wie lief es?

Habt ihr weitere Tipps? Erzählt es uns in den Kommentaren und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in Pokémon GO weitergeht: Hier sind alle Events im November 2024 bei Pokémon GO.