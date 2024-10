Gigadynamax Gengar feiert sein Debüt in Pokémon GO – So besiegt ihr das Monster

In Pokémon GO wartet Gigadynamax Gengar auf euch. Wie ihr euch für den Kampf optimal vorbereitet, haben wir uns für euch angeguckt und euch die besten Konter zusammengestellt.

Wann gibt es den Boss? Die Gigadynamax-Form von Gengar ist ab Donnerstag, den 31. Oktober 2024 um 10:00 Uhr in Pokémon GO zu finden. Ihr habt bis zum Sonntag, dem 3. November 2024 um 20:00 Uhr Zeit, um das Monster herauszufordern.

Wie von Niantic in der Vergangenheit angekündigt, handelt es sich bei den Gigadynamax-Kämpfen um die bisher schwerste Herausforderung in Pokémon GO. So schwer, dass selbst Gruppen von 40 Spielern mit den bisherigen Gigadynamax-Kämpfen Probleme hatten.

Damit ihr für diese Herausforderung optimal vorbereitet seid, haben wir euch die bisher besten Konter für den Boss zusammengestellt.

Die besten Konter gegen Gigadynamax Gengar

Was für ein Typ ist Gengar? Gengar besitzt die Typen Geist und Gift. Angriffe der Typen Geist, Unlicht, Psycho und Boden sind somit sehr effektiv gegen das Monster.

Welche Pokémon sollten gegen Gengar eingesetzt werden? Da ihr nur mit Dyna- und Gigadynamax-Monstern an den Kämpfen gegen Gigadynamax Gengar teilnehmen könnt, ist die Auswahl an potenziellen Angreifern bisher noch recht beschränkt.

Ihr solltet definitiv ein eigenes Gengar dabeihaben, bevor ihr euch in den Kampf stürzt. Achtet darauf, dass es eine Sofort-Attacke vom Typ Geist beherrscht, damit es in der Dynamax-Form den Dyna-Spuk einsetzen kann.

Auch Metagross kann als Angreifer mitgenommen werden. Dieses Monster sollte hierbei Zen-Kopfstoß als Sofort-Attacke beherrschen.

Außerdem braucht ihr Tanks, um die Angriffe von Gigadynamax Gengar abzuwehren und die Dynamax-Leiste so schnell wie möglich aufzufüllen. Hierfür eignet sich vor allem Schlaraffel. Das Pokémon gehört zum Typ Normal und ist somit immun gegen Angriffe des Typs Geist.

Solltet ihr kein gutes Schlaraffel besitzen, dann könnt ihr alternativ auch auf andere Monster wie Turtok oder Intelleon setzen.

So besiegt ihr Gigadynamax Gengar

Um diese Herausforderung zu meistern, benötigt ihr erneut viele weitere Trainer, auch wenn die notwendige Anzahl wahrscheinlich geringer sein wird, als in den bisherigen Gigadynamax-Kämpfen.

Sprecht euch in euren 4er-Gruppen ab und organisiert euch gut, damit jeder Trainer genau weiß, ob er sich auf Schaden, Heilung oder Schilde konzentrieren soll.

Wenn ihr die Dynamax-Leiste auffüllt, solltet ihr zudem eure Tank-Monster benutzen. Ist die Leiste gefüllt, dann wechselt ihr zu euren Angreifern, führt die Attacken durch und wechselt sie danach wieder aus.

Dies ist in diesem Kampf vor allem wichtig, da Gengar und Metagross beide anfällig für die Angriffe von Gigadynamax Gengar sind und somit nur für die Attacken eingesetzt werden sollten.

Denkt auch daran, eure Pokémon zu leveln und entsprechende Dyna-Attacken freizuschalten sowie auch diese im Level zu erhöhen.

Neben dem Gigadynamax-Kampf gegen Gengar, erwarten euch in den kommenden Tagen und Wochen noch viele weitere starke Events, an denen ihr teilnehmen könnt. Die passende Übersicht dazu haben wir für euch natürlich auch: Alle Events im November 2024 in Pokémon GO.