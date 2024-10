Neue Bosse in Pokémon GO sind so stark, dass Gruppen mit 40 Spielern es nicht schaffen, sie zu besiegen

Am Wochenende konnten sich Spieler in Pokémon GO den Gigadynamax-Bossen stellen. Dabei handelt es sich um mächtige Pokémon mit einzigartigen Attacken, für die sich die Trainer in größeren Gruppen zusammenfinden mussten. Doch viele Spieler hatten große Probleme mit den gigantischen Pokémon.

Was war das für eine Herausforderung? Vom 26. bis zum 27. Oktober 2024 konnten Trainer sich den Gigadynamax-Formen von Bisaflor, Glurak und Turtok stellen.

Diese Monster waren extrem stark und erschienen in den Kraftquellen.

Die Pokémon sollten eine der bislang schwierigsten Herausforderungen im Spiel sein.

Deshalb konnten sich Spieler in Gruppen von 40 Trainern zusammenfinden, in Vierergruppen aufteilen und dann gegen die Gigadynamax-Bosse antreten.

Doch bei vielen Trainern lief das Event nicht so ab, wie sie es sich gerne gewünscht hätten. Obwohl manche Gruppen wohl komplett gefüllt waren, haben sie es nicht geschafft, die Bosse zu bezwingen.

Im folgenden Video findet ihr Tipps für Dynamax-Kämpfe in Pokémon GO:

Gigadynamax-Bosse waren für viele Trainer in Pokémon GO unbesiegbar

Was war das Problem? Im Reddit-Forum konnten Spieler ihr Feedback zum Event geben. Die Meinungen zum Event sind durchwachsen: Es gibt viele Spieler, die die Bosse besiegt hätten. Aber es finden sich auch Trainer, die wohl selbst in Gruppen mit der Maximalanzahl von Spielern nicht die Bosse bezwingen konnten.

Ein großes Problem bestand zudem darin, dass in Kleinstädten und Dörfern nicht genügend Spieler zusammenkämen, um eine akzeptable Gruppengröße für die Bosse zu haben. Doch selbst mit 40 Personen innerhalb von Tokyo sei es manchmal nicht möglich gewesen, die Bosse zu bezwingen.

Wir haben euch einige negative Kommentare aus Reddit herausgesucht, die ein Bild zum Event geben:

sts_ssp resümiert: „Was für ein beschissenes Event. Ich bin in Tokyo, also können die Pokémon immerhin besiegt werden (wobei es nicht einmal mit 40 Personen eine Garantie gibt).“

CloudvAsm sieht den Fehler bei den anderen: „Ich habe es in einem überfüllten Bevölkerungszentrum in Japan geschafft. Es brauchte 6 verschiedene Gruppen, um ein Glurak zu bezwingen. […] Die meisten Leute bringen keine maximal entwickelten Pokémon auf Stufe 40 mit, sodass sie schnell zerfetzt werden.“

NoTelevision6311 bekam nicht einmal die 40 Personen zusammen: „Ich habe seit 2016 noch nie 40 Leute in der gleichen Gegend gesehen, die Pokémon GO spielen. Es ist scheiße, dass ich diese Leute verpassen werde :(“

Es gibt aber auch Trainer, die keine Probleme mit den Gigadynamax-Bossen hatten. User Fayrr schreibt beispielsweise, dass in seiner Community einige Hardcore-Spieler wären und sie deshalb Turtok wohl mit 24 Spielern besiegen konnten.

Doch insgesamt überwiegen die negativen Kommentare, in denen Spieler Probleme hatten, die Gigadynamax-Bosse zu besiegen. Damit hat das Entwicklerteam sein Ziel erreicht, eine der schwersten Herausforderungen in Pokémon GO zu erschaffen.

Die gefangenen Gigadynamax-Bosse können als Konter gegen weitere Dynamax- und Gigadynamax-Pokémon eingesetzt werden. Davon wird es in Zukunft noch reichlich geben. Daneben wird ein neuer Ball ins Spiel kommen. MeinMMO erklärt euch, was das für ein neuer Ball ist: Pokémon GO bringt neuen, besonderen Ball – Was kann der?