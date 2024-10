Das Team von Pokémon GO plant Änderungen an den Gigadynamax-Raids, nachdem das letzte Event viele Trainer frustrierte

Am vergangenen Wochenende sorgte ein neues Event in Pokémon GO rund um die Gigadynamax-Form bekannter Starter-Pokémon für Frust unter den Spielern. Das Entwicklerteam könnte Trainer bald mit besonderen Belohnungen entschädigen.

Wieso waren Trainer frustriert? Am vergangenen Wochenende sollte die bislang schwerste Herausforderung in Pokémon GO laufen. Die Trainer konnten sich den Gigadynamax-Formen von Bisaflor, Glurak und Turtok stellen. Dabei lief jedoch recht viel schief:

Damit Trainer die starken Pokémon bezwingen konnten, wurde die Gruppengröße auf 40 Spieler erhöht.

Viele Gruppen schafften es jedoch trotz Maximalbesetzung nicht, die Bosse zu besiegen. Einige Trainer bekamen nicht einmal die 40 Personen zusammen.

Ein Teil der Spielerschaft nannte als Grund, dass eine Vielzahl der Trainer nicht mit maximal entwickelten Pokémon in den Kampf zogen und so die Gruppe schwächten.

So hatten zahlreiche Trainer keine Chance, sich die Gigadynamax-Bosse zu sichern. Laut Pokémon GO Hub, einer verlässlichen Quelle, soll es von Niantic jedoch eine Entschädigung geben, die beim nächsten Gigadynamax-Boss wirksam wird.

Hier sind Tipps zu den Kämpfen mit den gigantischen Pokémon:

Spieler in Pokémon GO haben es beim nächsten Boss leichter

Was ist die Entschädigung? Niantic habe die Kritik der Spieler vernommen und will deshalb einige Anpassungen für den kommenden Gigadynamax-Boss vornehmen. Als Nächstes steht nämlich Gengar in den Startlöchern.

Dabei sollen folgende Verbesserungen das Fangen des Pokémons erleichtern:

Trainer sollen 25.000 Sternenstaub bei einer Begegnung mit Gigadynamax-Gengar erhalten. Pro erfolgreichem Kampf wären das dann sogar 37.500 Sternenstaub.

Die Fangrate des Pokémons soll erhöht werden.

Da der Schwierigkeitsgrad bislang zu hoch war, will das Entwicklerteam die Schwierigkeit ein wenig reduzieren.

Bislang soll es noch keine genauen Zahlen geben, wie viel leichter der Kampf gegen Dynamax-Gengar wirklich wird. Trainer werden es spätestens dann herausfinden, wenn sie gegen den neuen Boss antreten.

Wann taucht Gigadynamax-Gengar auf? Das starke Pokémon wird vom 31. Oktober 2024 um 10:00 Uhr bis zum 3. November um 20:00 Uhr auftauchen. Das Pokémon wird Teil des Halloween-Events Teil 2 sein.

Damit ihr jetzt schon Bescheid wisst, welche Events euch im November 2024 erwarten, solltet ihr einen Blick auf die Übersicht von MeinMMO werfen. Dort erfahrt ihr die Zeiträume, in denen ihr mit besonderen Events rechnen solltet: Pokémon GO: Alle Events im November – Starke Highlights sind dabei