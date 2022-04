Pokémon GO startet heute Mega-Event mit neuem Mega-Pokémon

In Pokémon GO läuft das Event „Ein Mega-Moment“ und bringt das neue Mega-Kangama weltweit. Dazu gibt es kostenlose Raid-Pässe und höhere Shiny-Chancen. Wir zeigen euch alle Inhalte.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO sind die Änderungen an den Mega-Pokémon und Mega-Entwicklungen nun weltweit aktiv. Die Entwickler feiern das mit einem Event, das das neue Mega-Kangama veröffentlicht.

Dazu gibt es veränderte Spawns, Belohnungen für Feldforschungen und einen WP-Boost für Megas. In der Übersicht zeigen wir euch alle Details.

Mega-Event im April – Start, Ende, Inhalte

Was hat sich verändert? In Pokémon GO sind die neuen Mega-Entwicklungen live. Das Team kündigte vor ein paar Tagen an, wie man die Mega-Entwicklungen verbessern möchte. Nachdem Tester das neue System ausprobieren konnten, gibt es die Verbesserungen nun weltweit. In folgendem Video sind die Änderungen und das neue Mega-System zusammengefasst:

Mega-Update in Pokémon GO

Wann geht es los? Am 29. April um 10:00 Uhr Ortszeit ist der Start für das Event. Es läuft dann ein paar Tage und endet am Sonntag, den 1. Mai um 20:00 Uhr Ortszeit.

Besonderer Raid-Tag: Am Sonntag, den 1. Mai, läuft von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Raid-Tag mit Mega-Kangama. Während des Events erscheint Mega-Kangama häufiger in Mega-Raids und die Chance auf Shiny Kangama ist erhöht. Außerdem erhaltet ihr während des Events und bis zu zwei Stunden danach bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe für das Drehen von Fotoscheiben bei Arenen.

Veränderte Spawns: Ab dem Start des Events findet ihr Mega-Raids mit Kangama. Während des Events begegnet ihr ausgewählten Pokémon in der Wildnis. Alle Pokémon tragen in unserer Auflistung einen Stern, was bedeutet, dass ihr sie auch als Shiny fangen könnt.

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Flegmon*

Nebulak*

Voltilamm*

Haspiror*

Shnebedeck*

Feldforschungen: Während des Events wird es spezielle Feldforschungen für euch geben, die euch mit Mega-Energie belohnen. Die Mega-Energie von Kangama erhaltet ihr aber nur aus Raids gegen Mega-Kangama.

Zusätzlicher Bonus: Mega-Pokémon erhalten einen WP-Boost während des Events.

Wie gefällt euch das Event? Freut ihr euch auf den Raid-Tag mit Mega-Kangama oder sind euch diese besonderen Entwicklungen nach dem Update nicht so wichtig und ihr spielt lieber andere Inhalte?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern der Community darüber aus.