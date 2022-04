Pokémon GO verbessert jetzt endlich die Mega-Entwicklung – Das ändert sich für eure Monster

Was gibt es noch? In dem Trailer zu der neuen Mega-Entwicklung wird auch ein neues Mega-Monster angeteasert: Kangama taucht dort am Ende als Schatten auf. Außerdem wird betont, dass ihr Mega-Entwicklungen ab dem Update auch in Wartezeiten, wie der Raid-Lobby beispielsweise, durchführen könnt.

Das sind Mega-Level: Wenn ihr eure Monster Mega-entwickelt, steigen sie im „Mega-Level“ auf. Mit jedem dieser Level erhöhen sich Boni für das Monster, die es in seiner Mega-Form nutzen kann. Wie zuvor beinhaltet das den Bonbon-Bonus für Monster, die sich einen Typ mit eurem Mega-Monster teilen, sowie den Attacken-Boost in Raids. Es gibt aber auch neue Boni:

Wann kommt die Änderung? Wie die Entwickler im aktuellen DevDiary bekanntgaben, ist das neue Mega-Entwicklungs-Update bereits in Australien und Neuseeland live. Die weltweite Veröffentlichung soll „bald“ folgen – es kann also nicht mehr lange dauern, bis die Änderungen auch hier bei uns greifen.

Die Mega-Entwicklung in Pokémon GO kriegt ihre lang erwartete Überarbeitung. Neue Features machen die Mega-Entwicklung deutlich nützlicher als zuvor.

