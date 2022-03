Großer Fund in Pokémon GO – Die ersten legendären Mega-Pokémon kommen wohl

Die Dataminer von Pokémon GO verkünden einen wichtigen Fund. Die Entwickler bereiten das Spiel wohl gerade auf den Release von drei neuen Mega-Pokémon vor. Zwei davon sind legendär.

Was ist das für ein Fund? Regelmäßig durchsuchen Dataminer den Code von Pokémon GO nach Änderungen. Durch spezielle Tools können sie herausfinden, in welchen Bereichen die Entwickler gerade arbeiten und was sich als Nächstes im Spiel verändern könnte.

Am Abend des 15. März zeigte Dataminer martycochrane von den PokeMiners, dass neue Mega-Potraits, zwei neue Medaillen, Sound-Effekte und die Attacken Scheinwerfer und Nebelball Änderungen bekamen.

Welche legendären Mega-Pokémon kommen?

Das wird vermutet: In der Übersicht der neuen Mega-Portraits findet man viele bereits vorhandene Mega-Pokémon, die man in Pokémon GO schon bekämpfen konnte. Darunter Mega-Bisaflor und auch Mega-Schlapor, das ihr aktuell in Raids bekämpfen könnt.

Neu in der Übersicht sind Mega-Kangama und die beiden legendären Pokémon Mega-Latias und Mega-Latios. Deswegen geht man davon aus, dass Niantic diese Pokémon nun bald veröffentlichen könnte.

Was bedeutet das? Für die Spieler von Pokémon GO wäre das ein großer Schritt, denn mit Mega-Kangama gäbe es das erste regionale Mega-Pokémon im Spiel. Mit Latios und Latias gäbe es die ersten legendären Mega-Pokémon. Das ist ein großer Fund, der die Trainer entsprechend beschäftigt.

Den Fund mit den Bildern binden wir euch hier ein:

Was sagen die Trainer dazu? Manche vermuten, dass zumindest ein Teil der neuen Mega-Pokémon am 29. Mai veröffentlicht werden könnte. Denn an dem Termin läuft ein Mega-Kampftag und als einen der Boni preist Niantic im Blogpost „Eine Mega-Überraschung“ an.

Dazu merkt Spieler Reach_4the_sky an „[…] ich bin nicht sehr optimistisch, dass wir mehrere neue Veröffentlichungen in einem Event bekommen.“

Möglicherweise werden die Pokémon aber auch früher veröffentlicht und am Kampftag gibt es besondere Boni dafür. Solange es keine offizielle Bestätigung gibt, können Trainer nur mutmaßen.

Bedenkt, dass es sich hier um einen Fund der Dataminer handelt und es keine Garantie gibt, dass die Funde in naher Zeit oder überhaupt umgesetzt werden. Jedoch zeigte sich in der Vergangenheit bereits bei vielen Funden der PokeMiners, dass die neuen Inhalte korrekt vorausgesagt wurden und Niantic diese dann wenig später offiziell ankündigte.

