Die besten Konter gegen Mega-Schlapor in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Mega-Schlapor in Raids besiegen.

Was ist Mega-Schlapor für ein Pokémon? Mega-Schlapor ist die stärkere Mega-Form des bekannten Pokémon aus der vierten Generation. Es gehört zu den Typen Normal und Kampf. Die Mega-Raids gibt es seit dem August 2020 in Pokémon GO.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Mega-Schlapor und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Mega-Schlapor im Raid besiegen – Mit diesen Kontern

Crypto Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Hoopa (entfesselt) mit Konfusion und Psychokinese Crypto Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Crypto Simsala mit Psychoklinge und Psychokinese Hoopa mit Konfusion und Psychokinese Crypto Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+ Crypto Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto Guardevoir mit Konfusion und Psychokinese Lugia mit Sondersensor und Luftstoß++ Crypto Galagladi mit Konfusion und Psychokinese Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Crypto Machomei mit Konter und Wuchtschlag Crypto Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel Crypto Kokowei mit Konfusion und Psychokinese Lucario mit Konter und Aurasphäre

Schwächen von Mega-Schlapor: Das Pokémon gehört zu den Typen Normal und Kampf und hat Schwächen gegen Kampf, Flug, Psycho und Fee. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Schlapor zu besiegen.

Gibt es Shiny Mega-Schlapor? Ja, ihr könnt Shiny Mega-Schlapor in Pokémon GO fangen.

Mega-Schlapor (links) und Shiny Mega-Schlapor (rechts) im Vergleich

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Mega-Schlapor zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.