Pokémon GO: Mewtu besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Was ist Mewtu für ein Pokémon? Bei Mewtu handelt es sich um ein legendäres Monster aus der ersten Spiele-Generation. Es gehört zu den Psycho-Pokémon und hat keine Vor- oder Weiterentwicklungen. Nun ist es endlich wieder zurück in den Level-5-Raids.

Das legendäre Pokémon Mewtu kommt zurück in die Raids von Pokémon GO . Wir von MeinMMO zeigen euch hier die besten Angreifer und ihre Movesets im Raid-Guide.

Insert

You are going to send email to