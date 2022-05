Pokémon GO: Sammler-Herausforderung vom „Alola an Alola“-Event lösen – So geht’s

In Pokémon GO ist heute das „Alola an Alola“-Event gestartet und bringt euch neben neuen Event-Quests auch noch eine Sammler-Herausforderung. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben euch dabei erwarten und verraten euch, wie ihr die Sammler-Herausforderung am besten lösen könnt.

Um welche Aufgaben geht es? Anlässlich des derzeitigen „Alola an Alola“-Events zum Abschluss der Alola-Jahreszeit hat Niantic euch eine neue Sammler-Herausforderung sowie 5 spezielle Event-Feldforschungen freigeschaltet.

Wo ihr die Aufgaben erhaltet, was ihr beim Lösen beachten müsst und welche Belohnungen euch erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das „Alola an Alola“-Event? Das Event zum Abschluss der Alola-Jahreszeit läuft vom 25. Mai 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 31. Mai 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Die Sammler-Herausforderung zum „Alola an Alola“-Event

Pünktlich zum Start des „Alola an Alola“-Events wurde euch im Spiel die neue Sammler-Herausforderung bereitgestellt. Diese findet ihr in der „Heute“-Ansicht, die ihr über den Klick auf das Fernglas im Spiel erreicht. Zum Lösen der Aufgabe habt ihr während des gesamten Events Zeit.

Vergesst jedoch nicht, die Belohnung vor dem Event-Ende einzusammeln, denn sonst verfällt diese. Folgende Pokémon müsst ihr zum Lösen der Herausforderung sammeln:

Manguspektor

Trompeck

Arboretoss

Miezunder

Marikeck

Tragosso

Alola-Rattfratz

Tukanon

Belohnung: Habt ihr alle Pokémon gesammelt, dann erhaltet ihr 15.000 Erfahrungspunkte (EP), 15 Hyperbälle und eine Begegnung mit Wuffels.

Diese Monster müsst ihr sammeln

So könnt ihr die Sammler-Herausfordeung lösen

Bei dem Großteil der Pokémon, die ihr für die Sammler-Herausforderung benötigt, werdet ihr feststellen, dass ihr sie nicht in der Wildnis oder in Raids finden könnt. Außerdem sind diese Monster in der Übersicht mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet.

Bei diesen Pokémon handelt es sich nämlich um Weiterentwicklungen. Lediglich Alola-Rattfratz und Tragosso können somit in der Wildnis gefangen werden.

Das müsst ihr beachten: Damit ihr die Aufgabe lösen könnt, müsst ihr daher die ursprünglichen Formen (Mangunior, Peppeck, Bauz, Flamiau und Robball) entsprechend weiterentwickeln. Habt ihr das gemacht, gilt das jeweilige Monster in der Herausforderung als gesammelt und wird in der Übersicht abgehakt.

Finden könnt ihr die Vorentwicklungen der gesuchten Pokémon derzeit vermehrt in der Wildnis. Aber auch in den neuen Event-Feldforschungen lassen sich diese Monster finden.

Das sind die 5 neuen Quests zum „Alola an Alola“-Event

Neben der Sammler-Herausforderung könnt ihr in Pokémon GO aber während des Events auch neue Feldforschungen erhalten. Die Aufgaben bekommt ihr wie gewohnt durch das Drehen an der Fotoscheibe von PokéStops.

Habt ihr euch die Aufgaben „erdreht“ dann findet ihr sie in der „Feld“-Ansicht des Spiels. Zum Lösen habt ihr dann wieder unbegrenzt Zeit. Folgende Aufgaben und Belohnungen gibt es:

Aufgabe Belohnung Nutze 7 Beeren

zum Fangen von

Pokémon 7 Hyperbälle Sende 3 Geschenke

an Freunde 5 Pokébälle Sende 3 Geschenke

mit Sticker an Freunde 3 Sananabeeren Mache 7 Power-Ups

bei Pokémon Begegnung mit

Bauz oder

Flamiau oder

Robball Laufe 1 km Begegnung mit

Peppeck oder

Mangunior

Besonders die Aufgaben „Mache 7 Power-Ups bei Pokémon“ und „Laufe 1 km“ können euch beim Lösen der Sammler-Herausforderung behilflich sein.

Wie findet ihr die neuen Quests und die Sammler-Herausforderung zum „Alola an Alola“-Event? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Während des Abschlusses der Alola-Jahreszeit erhaltet ihr außerdem eine neue Spezial-Forschung. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen zur Spezialforschung „Alola an Alola“.