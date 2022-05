Pokémon GO: Morgen startet „Alola an Alola“-Event – Alle Spawns und Boni

In Pokémon GO startet morgen, am 25. Mai 2022, das „Alola an Alola“-Event zum Abschluss der Saison. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Spawns und Boni euch dabei erwarten und zeigen euch alle Infos zur Bonus-Spezialforschung.

Um was für ein Event geht es? Die Alola-Jahreszeit geht dem Ende entgegen und für einen krönenden Abschluss veranstaltet Pokémon GO das „Alola an Alola“-Event. Natürlich dreht sich dabei alles um die Alola-Pokémon und die Schutzpatrone der vier Alola-Inseln.

Darüber hinaus rundet der eine oder andere Bonus sowie die Bonus-Spezialforschung, bei der ihr aus vier verschiedenen Forschungen wählen könnt, das Event ab.

Wann findet das Event statt? Das „Alola an Alola“-Event startet am 25. Mai 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum Ende des Monats, den 31. Mai 2022, um 20:00 Uhr Ortszeit.

Alle Spawns und Shinys zum „Alola an Alola“-Event

Während des Events zum Abschluss der Alola-Jahreszeit könnt ihr in der Wildnis, aber auch in Raids und aus Eiern auf zahlreiche Alola-Pokémon treffen, die euch bereits in den vergangenen drei Monaten im Spiel begleitet haben.

Mit etwas Glück könnt ihr sogar das eine oder andere schillernde Exemplar ergattern. Alle Pokémon, bei denen eine Chance auf ein Shiny besteht, haben wir mit einem (*) markiert.

Wilde Spawns: Haltet in der Wildnis vor allem nachfolgenden Pokémon Ausschau:

Alola-Rattfratz*

Tragosso*

Bauz

Flamiau

Robball

Peppeck

Mangunior*

Mit etwas Glück begegnet ihr außerdem:

Alola-Mauzi*

Alola-Kokowei*

Pokémon aus Eiern: Anlässlich des „Alola an Alola“-Events hat Niantic auch die Inhalte der 7-km-Eier angepasst. Diese erhaltet ihr beim Öffnen von Geschenken eurer Freunde. Freut euch auf folgende Pokémon:

Alola-Rattfratz*

Araqua

Imantis

Kommandutan

Alola-Mauzi*

Alola-Sleima*

Alola-Sandan*

Alola-Vulpix*

Alola-Digda*

Velursi*

Raid-Bosse zum „Alola an Alola“-Event: Auch in den Raids dreht sich alles um die Pokémon der Alola-Region. Tretet dort unter anderen in den Level-5-Raids gegen die Schutzpatrone der Alola-Inseln an. Außerdem trefft ihr auf folgende Monster:

Alle Boni zum „Alola an Alola“-Event

Neben den verschiedenen Spawns und Shinys erwarten euch während des gesamten Events auch folgende Boni:

Doppelter Sternenstaub beim Öffnen von Geschenken

Sammler-Herausforderung Belohnung: 15.000 EP, 15 Superbälle und eine Begegnung mit Wuffels

Event-Lade-Attacke Schattenknochen, wenn ihr Tragosso zu Alola-Knogga entwickelt

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Bauz, Flamiau, Robball, Peppeck und Mangunior*

Bonus-Spezialforschung zum „Alola an Alola“-Event

Die Bonus-Spezialforschung zum „Alola an Alola“-Event

Was ist das für eine Forschung? Während der Alola-Jahreszeit hat Pokémon GO euch zu jeder der vier Alola-Inseln eine Spezialforschung freigeschaltet. Löst ihr diese alle bis zum Ende der Saison, am 01. Juni 2022, dann erhaltet ihr im Rahmen des Abschluss-Events eine Bonus-Spezialforschung.

Diese dreht sich erneut um die Inseln Mele-Mele, Akala, Ula-Ula und Poni. So habt ihr die Möglichkeit, zwischen einer der vier verschiedenen Forschungen zu wählen. Hinter jeder verbergen sich unterschiedliche Belohnungen, also solltet ihr das bei eurer Wahl bedenken. Nachfolgend haben wir euch alle Inhalte aufgelistet, die sich dahinter verbergen.

Pokémon GO: Verschlaft das Datum für die Alola-Forschungen nicht – Sonst kostet die letzte Geld

Spezialforschung zur Insel Mele-Mele

Bei dieser Spezialforschung liegt der Schwerpunkt auf der Zeit mit Freunden. Es wird sich demnach um „gemeinsame Momente“ drehen, wie das Verschicken von Geschenken oder Schnappschüsse machen. Dabei erwarten euch folgende Belohnungen:

2x Knursp

1x Lockmodul

4x Glücks-Eier

1x Begegnung mit Alola-Raichu*

1x Hut im Choreogel-Cheerleading-Stil für euren Avatar

Spezialforschung zur Insel Akala

Mit der Spezialforschung der Insel Akala erhaltet ihr Aufgaben rund um „spannende Abenteuer“. So müsst ihr laut Niantic unter anderem eine gewisse Anzahl von Kilometern zurücklegen und an PokéStops drehen. Zur Belohnung erhaltet ihr schließlich:

1x Rauch

2x Brutmaschinen

1x Superbrutmaschine

1x Begegnung mit Alola-Knogga*

1x Hut im Choreogel-Hula-Stil für euren Avatar

Spezialforschung zur Insel Ula-Ula

Eure Fangkünste und euer Wurfgeschick könnt ihr bei der Spezialforschung zur Insel Ula-Ula unter Beweis stellen. So sollt ihr hierbei bestimmte Würfe machen und eine gewisse Menge Monster fangen. Auf folgende Belohnungen könnt ihr euch freuen:

1x Gletscher-Lockmodul

1x Magnet-Lockmodul

4x Rauch

1x Begegnung mit Alola-Vulpix*

1x Hut im Choreogel-Flamenco-Stil für euren Avatar

Spezialforschung zur Insel Poni

Bei der Spezialforschung zur Insel Poni dreht sich alles um das Kämpfen. Freut euch also auf PvP-Kämpfe und besiegt die Bosse von Team GO Rocket. Zur Belohnung erhaltet ihr Folgendes:

1x Rocket-Radar

3x Sternenstück

1x Premium-Kampf-Pass

1x Begegnung mit Alola-Kokowei*

1x Hut im Choreogel-Buyo-Stil für euren Avatar

Gibt es weitere Wege, um an die Spezialforschung zu kommen? Ja, wer die vier vorangegangenen Spezialforschungen noch nicht beendet hat, kann sich die Bonus-Spezialforschung auch mit Hilfe eines Tickets sichern.

Dieses erhaltet ihr für etwa 4,99 Euro im Ingame-Shop. Und auch Trainer, die sich die kostenlose Bonus-Spezialforschung freigeschaltet haben, erhalten die Möglichkeit sich mit Hilfe des Tickets weitere Belohnungen zu sichern.

Wie findet ihr das Abschluss-Event der Alola-Jahreszeit? Für welche Spezialforschung werdet ihr euch entscheiden? Und kauft ihr euch zusätzlich ein Ticket? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

