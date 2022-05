Pokémon GO: Bonus-Spezialforschung „Alola an Alola“ – Alle Aufgaben und Belohnungen

Zum Abschluss der Alola-Jahreszeit erhaltet ihr in Pokémon GO eine Bonus-Spezialforschung, bei der ihr aus vier verschiedenen Themen wählen könnt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Aufgaben ihr jeweils lösen müsst und welche Belohnungen ihr dafür bekommt.

Um was für eine Forschung geht es? In Pokémon GO läuft seit dem 01. März 2022 die Alola-Jahreszeit, in der ihr insgesamt vier verschiedene Spezialforschungen rund um die Inseln der Alola-Region erhalten habt:

Nun neigt sich die aktuelle Saison dem Ende zu und es findet somit in Pokémon GO ein Abschluss-Event unter dem Namen „Alola an Alola“ statt. Wer in den letzten Wochen die vier bereitgestellten Spezialforschungen gelöst hat oder sich im Ingame-Shop ein entsprechendes Ticket sichert, erhält nun eine Bonus-Spezialforschung.

Bei dieser werden die Inseln Mele-Mele, Akala, Ula-Ula und Poni erneut aufgegriffen, weshalb ihr euch innerhalb der Forschung für eine der Inseln entscheiden könnt. Die erste Aufgabe müsst ihr immer lösen, unabhängig von eurer Insel-Wahl.

Alola an Alola 1/4

Aufgabe Belohnung Fange 1 Pokémon Begegnung mit

Bauz Fange 4 Pokémon Begegnung mit

Flamiau Fange 7 Pokémon Begegnung mit

Robball

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 EP, 500 Sternenstaub und 15 Pokébälle.

Alola an Alola 2/4

Auf dieser Tafel der Forschung müsst ihr euch entscheiden, um welche der nachfolgenden Inseln es sich im weiteren Verlauf der Quests drehen soll, sonst kommen keine weiteren Aufgaben für euch hinzu. Wenn ihr auf die einzelnen Inseln klickt, kommt ihr direkt zur Aufgaben-Übersicht:

Je nach Wahl unterscheiden sich ab hier die jeweiligen Aufgaben und Belohnungen. Was euch auf der 3. und 4. Tafel der einzelnen Inseln erwartet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Insel Mele-Mele

Habt ihr euch für die Insel Mele-Mele entschieden, dann erwarten euch folgende Aufgaben rund um eure Freunde und euren Kumpel:

Alola an Alola – Insel Mele-Mele 3/4

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 3 gute Würfe 15 Superbälle Sende 5 Geschenke

an Freunde 1 Knursp

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub und 3 silberne Sananabeeren.

Alola an Alola – Insel Mele-Mele 4/4

Aufgabe Belohnung Sende 15 Geschenke

an Freunde 1 Knursp Mache 5 Schnappschüsse

von wilden Pokémon 15 Hyperbälle Tausche 3 Pokémon 1 Sternenstück Verdiene 10 Herzen

mit deinem Kumpel 3 goldene

Himmihbeeren Finde einen neuen

Freund 1 Lockmodul

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Alola-Raichu, 4 Glückseier sowie einen Hut im Choreogel-Cheerleading-Stil für euren Avatar.

Insel Akala

Wenn ich euch für die Insel Akala entscheiden habt, dann findet ihr nachfolgend Quests rund um das Erkunden eurer Umgebung:

Alola an Alola – Insel Akala 3/4

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 3 gute Würfe 15 Superbälle Laufe 2 km 1 Rauch

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub und 3 silberne Sananabeeren.

Alola an Alola – Insel Akala 4/4

Aufgabe Belohnung Laufe 7 km 1 Rauch Drehe 10 PokéStops

oder Arenen 15 Hyperbälle Löse 3 Feldforschungen 1 Sternenstück Mache 5 Schnappschüsse

von wilden Pokémon 3 goldene

Himmihbeeren Brüte 3 Eier 1 Super-

Brutmaschine

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Alola-Knogga, 2 Brutmaschinen sowie einen Hut im Choreogel-Hula-Stil für euren Avatar.

Insel Ula-Ula

Bei der Insel Ula-Ula dreht sich alles um das Fangen und Werfen. Freut euch also auf folgende Aufgaben und Belohnungen:

Alola an Alola – Insel Ula-Ula 3/4

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 3 gute Würfe 15 Superbälle Fange 5 verschieden

Arten von Pokémon 1 Lockmodul

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub und 3 silberne Sananabeeren.

Alola an Alola – Insel Ula-Ula 4/4

Aufgabe Belohnung Fange 30 Pokémon 1 Gletscher-Lockmodul Lande 10 Curveball-

Würfe 15 Hyperbälle Nutze 15 Beeren

zum Fangen von

Pokémon 1 Sternenstück Lande 5 gute

Würfe hintereinander 3 goldene

Himmihbeeren Fange 15 verschiedene

Arten von Pokémon 1 Magnet-Lockmodul

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Alola-Vulpix, 4 Rauch sowie einen Hut im Choreogel-Flamenco-Stil für euren Avatar.

Insel Poni

Bei der Insel Poni könnt ihr in der GO-Kampfliga sowie in Kämpfen gegen Team GO Rocket euer Kampfgeschick unter Beweis stellen:

Alola an Alola – Insel Poni 3/4

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Himmihbeeren Lande 3 gute Würfe 15 Superbälle Besiege 2 Rüpel

von Team GO Rocket 1 Rocket-Radar

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.500 EP, 1.500 Sternenstaub und 3 silberne Sananabeeren.

Alola an Alola – Insel Poni 4/4

Aufgabe Belohnung Mache 10 Kämpfe in

der GO-Kampfliga 1 Rocket-Radar Besiege 4 Rüpel

von Team GO Rocket 15 Hyperbälle Mache 10 Power-Ups

bei Pokémon 1 Sternenstück Besiege einen Boss

von Team GO Rocket 3 goldene

Himmihbeeren Gewinne 3 Kämpfe in

der GO-Kampfliga 1 Premium-

Kampf-Pass

Stufenbelohnung: Habt ihr alle Aufgaben dieser Tafel gelöst, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Alola-Kokowei, 3 Sternenstücke sowie einen Hut im Choreogel-Buyo-Stil für euren Avatar.

Wie findet ihr die Bonus-Spezialforschung? Für welche der Inseln werdet ihr euch entscheiden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

