Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Mai 2022 – Heute Latias und Latios

In Pokémon GO trefft ihr im Mai 2022 auf die 5er-Bosse Kapu-Riki, Kapu-Fala, Kapu-Toro und Kapu-Kime. Dazu gibt es Mega-Raids mit Latias und Latios. Wir zeigen euch die Termine für die Boss-Wechsel und die Raid-Stunden in der Übersicht.

Was seht ihr hier? Im Mai 2022 könnt ihr an vielen neuen Bosskämpfen und Raid-Stunden teilnehmen. In der Übersicht zeigen wir euch alle bisher bekannten Bosse.

Wir werden den Artikel updaten, falls Niantic neue Bosse ankündigt. Dazu findet ihr hier bei uns die Konter-Guides der jeweiligen Bosse.

Raid-Stunden und Bosse im Mai 2022

Merkt euch diese Termine für Raid-Stunden:

Datum Bosse 4. Mai Mega-Latias*

und

Mega-Latios* Unser Konter-Guide für Mega-Latias

und

Unser Konter-Guide für Mega-Latios 11. Mai Kapu-Kime 18. Mai Kapu-Kime 25. Mai Kapu-Kime,

Kapu-Riki,

Kapu-Fala

und

Kapu-Toro Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr mit Glück als Shiny treffen

Boss-Wechsel und Mega-Raids:

Datum Bosse 3. Mai

Bis 10. Mai Mega-Raids mit

Mega-Latias* und

Mega-Latios* 10. Mai

bis 25. Mai 5er-Raids mit

Kapu-Kime 10. Mai

bis 25. Mai Mega-Raids mit

Mega-Turtok* 25. Mai

bis 1. Juni 5er-Raids mit

Kapu-Kime,

Kapu-Riki,

Kapu-Fala

und

Kapu-Toro 25. Mai

bis 1. Juni Mega-Raids mit

Mega-Altaria* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr mit Glück als Shiny treffen

Was ist noch los bei Pokémon GO? Zum ersten Mal findet ihr in Pokémon GO die legendären Mega-Raids. Den Anfang machen Mega-Latios und Mega-Latias. Niantic hatte die Mega-Raids vorher überarbeitet, sodass man jetzt auf anderen Wegen zu den Mega-Entwicklungen kommt und sie angenehmer auslösen kann.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Bosse und Raid-Stunden im Mai 2022? Habt ihr schon einen Favoriten dabei?