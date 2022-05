Pokémon GO: Mit einem Trick könnt ihr beide Rocket-Kämpfe der neuen Spezialforschung zu Poni auf einmal erledigen

Tyler1 ist der bekannteste und erfolgreichste Twitch-Streamer zu League of Legends. In dem Video zeigen wir euch wer er ist und warum er in der LoL-Szene so bekannt ist.

Wie findet ihr den Trick zu den Rocket-Rüpeln? Werdet ihr den Fehler ausnutzen, um so schneller mit der Aufgabe voranzukommen? Oder wollt ihr lieber beide Kämpfe auf ehrliche Weise gewinnen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Eine solche Möglichkeit gab es bei ähnlichen Aufgaben bereits in der Vergangenheit – ganz zur Freude einiger Trainer. Denn wie auch einige reddit-User in den Kommentaren anmerken, kann gerade dieser Fehler zum schnelleren Lösen der Aufgabe beitragen. Wir zeigen euch wie es geht.

Dazu schreibt er (via reddit.com ): „Die Aufgabe ‚Besiege 2 Team GO Rocket Rüpel‘ zu ‚Ein Poni-Abenteuer‘ ist fehlerhaft. Sie kann durch das Aufgeben und Verlassen des Kampfes abgeschlossen werden.“

Um welche Quest geht es genau? Auf der ersten Tafel der Poni-Spezialforschung sollt ihr unter anderem zwei Rüpel von Team GO Rocket besiegen. Normalerweise müsst ihr, um die Aufgabe lösen zu können, also erstmal einen der Rüpel schnappen, gegen ihn kämpfen und diesen Kampf auch noch gewinnen. Und dann das ganze Prozedere noch ein weiteres Mal wiederholen.

Um was für eine Forschung geht es? Derzeit läuft in Pokémon GO die Alola-Jahreszeit , bei der ihr euch gemeinsam mit Professor Willow auf die Reise durch die Alola-Region begebt. Zu jeder Alola-Insel gibt es daher eine Spezialforschung.

In Pokémon GO ist seit dem 10. Mai 2022 die Spezialforschung zur Insel Poni verfügbar. Nun hat ein Trainer einen Trick gefunden, wie ihr ihr die Aufgabe mit den Rocket-Rüpeln noch schneller lösen könnt. Wir von MeinMMO haben es ausprobiert und erklären euch, wie der Trick funktioniert.

