Pokémon GO bringt nächste Woche die ersten legendären Mega-Pokémon im Luft-Event

In Pokémon GO wurde das nächste Event angekündigt und das bringt zum ersten Mal legendäre Mega-Pokémon. Wir zeigen euch, was bereits bekannt ist.

Was ist neu? Niantic gab jetzt bekannt, dass das nächste große Event schon am 3. Mai startet. Als große Überraschung kommen mit diesem Event die ersten legendären Mega-Pokémon ins Spiel – Mega-Latias und Mega-Latios.

Wir zeigen euch, was wir bisher zum Event wissen.

Pokémon Luftabenteuer-Event – Was passiert da?

Wann geht das los? Das Event startet am Dienstag, dem 3. Mai und ist dann bis zum 10. Mai aktiv. Vermutlich wird es um 10:00 Uhr losgehen und am 10. Mai dann um 20:00 Uhr enden. Die Zeiten sind noch unklar.

Was steckt drin? Bisher ist nur bekannt, dass Mega-Latias und Mega-Latios ein wichtiger Teil des Events sind. Die Info kommt von einem Video auf dem deutschen YouTube-Kanal von Pokémon GO, das wohl zu früh veröffentlicht wurde. In der Videobeschreibung verweist man auf eine Event-Ankündigung, die man auf dem Blogpost bisher noch nicht finden kann.

Dass die legendären Mega-Pokémon Teil des Spiels werden, wurde schon vor Wochen geleakt. Schon damals zeigten Dataminer, dass Mega-Kangama, Mega-Latios und Mega-Latias wohl „bald“ ein Teil der Raids werden. Das neue Mega-Kangama veröffentlichte man am 29. April.

Da die Info zum Event und den neuen Pokémon bisher nur auf YouTube zu finden ist, rechnen wir in der nächsten Zeit damit, dass die Infos auch offiziell im Blog geteilt werden. Wir werden diesen Artikel hier dann mit den neuen Informationen für euch aktualisieren.

Ein paar Fragen zu den legendären Mega-Pokémon bleiben bisher offen. So fragen sich Trainer, in welcher Raid-Schwierigkeit man die neuen Pokémon finden wird. Dataminer haben bereits eine neue Raid-Schwierigkeit mit eigenem Ei entdeckt, die wohl mit legendären Mega-Pokémon zu tun hat. Wie das aber umgesetzt wird, ist noch offen.