Pokémon GO verändert heimlich die Rocket-Begegnungen, Trainer freuen sich

In Pokémon GO wurden zum Luft-Event überraschenderweise auch die Rocket-Begegnungen verändert. Wir zeigen euch in der Übersicht, was nun neu ist.

Was ist passiert? Heute, am 3. Mai, ist der Start-Termin für das große Luftabenteuer-Event in Pokémon GO. Während des Events treten zum ersten Mal legendäre Mega-Pokémon auf. Dazu gibt es veränderte Spawns, eine begrenzte Forschung und noch mehr spannende Inhalte.

Änderungen bei Team GO-Rocket kündigte Niantic nicht an, doch erste Teilnehmer des Events trugen die Infos bereits zusammen. So seht ihr die Ballons jetzt häufiger.

Rocket-Ballons und Begegnungen im Luft-Event

Das ist neu: Spieler in früheren Zeitzonen konnten bereits wichtige Informationen zum Luft-Event zusammentragen. So berichtet Trainer GloomySelf über die folgenden Änderungen auf reddit:

Die Rocket-Ballons erscheinen stündlich – Ihr habt nun also jede Stunde einmal die Möglichkeit, gegen ein Mitglied von Team GO Rocket zu kämpfen

Die Rüpel in den Rocket-Ballons kämpfen nur mit Pokémon der Typen Gestein, Käfer oder Flug – Die Konter-Typen in Pokémon GO findet ihr hier

Teilweise nutzen die Rüpel neue Teams. Bisher bestätigt wurden Amonitas und Larvitar bei Team Gestein, Bluzuk bei Team Käfer und Zubat und Garados / Dragoran bei Team Flug – Screenshots zeigen, dass Crypto Amonitas und Crypto Bluzuk als Shiny zu fangen sein können.

Es scheint, dass die neuen Teams nur bei Rüpeln aus den Rocket-Ballons zu finden sind

Dazu bestätigen Spieler aus der Community, dass die Kämpfe gegen die Rüpel jetzt gerade noch einfacher als sonst sind.

Bei den Trainern kommen die Änderungen gut an. Sie freuen sich über die Häufigkeit der Ballons und bestimmte Begegnungen.

„Crypto-Larvitar Hype! Ich kriege einfach nicht genug von ihnen“, schreibt kobo1d (via reddit)

„Stündliche Rockets? Zeit, für Amfira zu grinden, nehme ich an“, schreibt stillnotelf (via reddit)

Wie gefallen euch die Änderungen bei Team GO Rocket? Freut ihr euch auch auf die vermehrten Ballons und wollt das mit den neuen Pokémon darin richtig ausnutzen oder ist das kein Anreiz für euch, mehr Rocket-Kämpfe zu bestreiten? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Auch beim GO Fest 2022 wird Team GO Rocket eine wichtige Rolle spielen.