Pokémon GO hat das, was es mal so gut machte, einfach verloren

Pokémon GO ist ein besonderes Spiel, das in seinen besten Momenten Spieler zusammenbringt und für tolle Erlebnisse in der realen Welt sorgt. Doch der ursprüngliche Zauber des Spiels ist verflogen – und kommt nur ganz, ganz selten zurück, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk.

Als Pokémon GO erschien, schaffte es etwas, was nur wenig Videospielen gelingt: Es bestimmte die Schlagzeilen auch außerhalb der Gaming-Welt.

Alle möglichen Leute hatten eine Meinung zu dem großen Trend, der im Sommer 2016 um die Welt ging. Zu den riesigen Trainer-Gruppen, die Parks bevölkerten und wahre Fang-Feldzüge von Straßenbahnen aus starteten. Zu all den Menschen, die kreuz und quer durch die Gegend rannten, weil an irgendeiner Ecke ein Dragoran aufgetaucht war.

Einige Wochen lang war Pokémon GO mehr oder weniger allgegenwärtig.

Bis heute bin ich ein bisschen traurig, dass ich diesen Hype damals verpasst habe – denn mein veraltetes Smartphone war tatsächlich nicht in der Lage, dieses Spiel wiederzugeben. Für mich ging es erst im Februar 2018 los.

Doch obwohl ich die “ganz große” Anfangszeit von PoGo verpasst habe, konnte mich das Spiel einfangen. Weil es einfach wahnsinnig viel Spaß machte, sich vor die Tür zu bewegen und überrascht zu werden. Denn es gab immer etwas Spannendes, das man suchen konnte.

Über jedes Monster freute ich mich, weil es entweder neu war oder mich der nächsten Entwicklung näher brachte. Erst nach Wochen traf ich zum ersten Mal auf Relaxo und brauchte ewig, um es zu fangen. Bei meinem ersten Raid stand ich plötzlich mit 15 Leuten zusammen rund um ein Restaurant – nur um das legendäre Rayquaza am Ende nicht zu fangen. Diese Dinge sind bis heute hängengeblieben.

Fängt man neu mit Pokémon GO an, hat man einfach jede Menge zu tun und vor allem zu entdecken. Es lohnt sich, rauszugehen und zu suchen. Doch mit der Zeit nimmt das leider ab – und das Spiel schafft es kaum noch, einen zu überraschen.

Keines der anderes Features ist so gut, wie neue Monster

Eins vorweg: Mir ist völlig bewusst, dass wir mittlerweile 2022 haben und das Spiel sechs Jahre alt ist – und dass ich auch schon vier Jahre dabei bin. Das ist im Vergleich zu anderen Spielen eine sehr lange Zeit und vermutlich überhaupt schon eine Kunst, dass es einen so lange am Ball hält.

Gleichzeitig ist Pokémon GO als Live-Service-Game, das auch immer wieder neue Inhalte bringt, kein Spiel, das den Anspruch hat, “durchgespielt” zu werden. Dennoch fühlt es sich für mich mittlerweile eben genau so an: durchgespielt.

Während ich früher jedes Mal motiviert raus ging, um etwas Neues zu entdecken, bringt Pokémon GO eigentlich immer nur noch mehr vom alten. Ich weiß nicht, wie viele Staralili ich schon gesehen und gefangen habe. Auf jeden Fall sind es genug.

Was hat sich geändert? Es werden keine Monster-Generationen mehr auf einen Schlag gebracht, die man in der “Wildnis” suchen könnte. Stattdessen gibt es häppchenweise mal ein bis zwei neue Monster zu Events, die man dann nach 20 Minuten herumwandern auch direkt gefangen hat. Die kann man dann noch x-mal schnappen und entwickeln – dann war es das.

Es gibt keinen “Entdecker”-Modus mehr in Pokémon GO, sozusagen, sondern nur noch gezieltes Suchen, Fangen, Verbessern. Und das ist irgendwie schade.

Klar, es gibt seltene Ausnahmen wie Miniras, oder früher Milza und Kaumalat. Und das will ich dem Spiel auch gar nicht absprechen, dass es einen freut, wenn man sowas findet. Gleichzeitig sind die aber wieder so dermaßen selten, dass solche Momente ebenfalls kaum vorkommen. Dasselbe gilt für schillernde Monster.

Selten findet man Monster wie Miniras, die man nicht schon zu oft hat

Dass man vor die Tür tritt und überrascht wird – das schafft Pokémon GO im Grunde nur noch ganz, ganz selten. Stattdessen geht man raus, fängt mehr vom selben und fragt sich am Ende, wozu eigentlich.

Natürlich hat Pokémon GO auch noch jede Menge andere Features, denen ich etwas abgewinnen kann. Raids, PvP-Liga, Team GO Rocket, Leveln – seit dem Release hat sich viel getan und das ist alles nett. Aber es ist nicht der Kern des Spiels.

Für mich war Pokémon GO in erster Linie besonders, weil es ein Sammel-Spiel ist, das zum Entdecken einlädt. Das Problem mit Sammel-Spielen ist nur, dass sie irgendwann schal werden, wenn man mehr oder weniger alles hat. Und so wirkt Pokémon GO mittlerweile auf mich: Wie ein Panini-Sticker-Album, das zu 99 % voll ist. Und da würde ich ja irgendwann auch keine Sticker-Packs mehr kaufen.

Als Abwechslung bringt Pokémon GO gern mal Monster mit Hüten. Aber so richtig spannend ist das auch nicht.

Was ist die Lösung? Es ist schwierig, das geb ich zu. Wie kann man Spieler wieder überraschen, die im Grunde schon alles gefunden haben? Denkbar wäre, einfach mal eine ganze Generation von neuen Monstern auf einen Schlag ins Spiel zu werfen. Bei der 2. Generation wurde das noch so gehalten. Oder zumindest mal wieder 20 bis 40 Monster.

Die könnte man dann an unterschiedlichen Orten verstecken, anstatt an zeitliche Faktoren wie Events gebunden. Sodass es sich lohnt, wieder im Wald oder am See zu suchen, anstatt auf das nächste Event zu warten und dann den besonderen Spawn einzusammeln. Aktuell fühlt es sich eher an, als würde man überall das selbe finden.

Aber so scheint Pokémon GO heutzutage nicht mehr zu funktionieren. Stattdessen gibt es in der Regel nur noch vereinzelt neue Monster bei Events oder spezielle Pokémon, die man dann in Raids suchen darf. Die Jagd nach solchen Monstern hat sich dann aber – meistens – auch schnell wieder erledigt.

Gleichzeitig ist auch klar, dass Niantic nicht einfach alle möglichen Monstern auf einen Schlag veröffentlichen kann. Denn: Was bringt man dann danach noch ins Spiel, außer wieder neue Versionen vom Alten?

Wie seht ihr das? Ist der Sammel-Faktor in Pokémon GO auch so entscheidend für euch – oder ist das alles für euch gar kein Problem? Reichen euch die anderen Features im Spiel, findet ihr, es gibt noch genug zu entdecken? Erzählt es uns in den Kommentaren!