Eines meiner Monster in Pokémon GO ist länger im Spiel, als die meisten Trainer – Welches ist euer ältestes Pokémon?

Viele Monster in Pokémon GO begleiten ihre Trainer über Jahre hinweg. Auch MeinMMO-Autor Paul hat Pokémon, die ihn bereits seit vielen Jahren begleiten.

Pokémon GO hat inzwischen einige Jahre auf dem Buckel. Das Spiel erschien in den USA, Australien und Neuseeland am 6. Juli 2016 und eine Woche später, am 13. Juli 2016, auch in Deutschland.

Seit Tag 1 bereits, ist das Spiel auf meinem Handy installiert und ich, abgesehen von ein paar kleineren oder auch größeren Pausen, ein begeisterter Trainer.

In den Jahren haben einige Pokémon ihren Weg zu mir gefunden und viele sind auch von dort Richtung Professor gewandert. Es gibt jedoch ein Pokémon, welches fast seit Tag 1 bei mir ist – Und es ist nicht mein Starter.

Über 8 Jahre bereits an meiner Seite

Um welches Pokémon handelt es sich? Das Pokémon, welches bereits seit dem 16. Juli 2016 bei mir ist, ist ein Bibor. Da es bereits seit so langer Zeit an meiner Seite ist, durfte es schließlich auch die Mega-Entwicklung durchführen.

Mein ältestes Pokémon, Bibor

Warum heißt das Bibor (M)? Der Name rührt daher, dass ich meinen Pokémon gerne Namen gebe die mir auf den ersten Blick zeigen, wofür das Pokémon eingesetzt wird. Hier gibt es bestimmte Namenskonventionen für die verschiedenen Kampfligen oder auch für den Einsatz in Raids.

Pokémon, bei denen ich die Mega-Entwicklung auslösen kann, erhalten entsprechend den Namen den auch das Bibor besitzt: (M).

Und was ist mit dem Starter? Leider ist mein Starter-Pokémon, ein Glumanda, nicht mehr Teil meiner Pokémon-Sammlung. In einem schwachen Moment der Unachtsamkeit ist mein Starter-Pokémon leider zum Professor gewandert. Ich hoffe bis heute, dass er sich gut um mein Glumanda kümmert.

Was bringt mir solch ein altes Pokémon? In erster Linie ist es natürlich der Nostalgie-Faktor, der für mich persönlich dieses Pokémon besonders macht. Immerhin ist es seit mehr als 8 Jahren an meiner Seite.

Dieses Bibor kennt noch das alte Fußstapfen-System in Pokémon GO, die alten Arenen und viele andere Dinge, die es heutzutage in Pokémon GO nicht mehr gibt.

Alte Pokémon können euch übrigens auch noch einen Vorteil bringen. Dafür müsst ihr euch jedoch von ihnen verabschieden. Pokémon, die ihr 2018 oder früher gefangen habt, können einen garantierten Glückstausch auslösen, wenn ihr sie mit euren Freunden tauscht und die maximale Anzahl an garantierten Glückstauschen noch nicht überschritten habt.

Wie sieht es bei euch aus? Was ist euer ältestes Pokémon? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare, berichtet von euren alten Pokémon und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juli 2024 in Pokémon GO noch anstehen und auf euch warten, haben wir die passende Übersicht für euch.