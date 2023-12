Pokémon GO: Warum ihr jetzt alte Pokémon mit euren Freunden tauschen solltet

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Trainer in der Pokémon-GO-Community im Subreddit „TheSilphRoad“ weisen allerdings darauf hin, dass man die 15 bereits überstiegen haben könnte (via reddit ). Nämlich dann, wenn man beispielsweise 15 solcher Tausche selbst durch ein „altes“ Pokémon aktiviert hat, und dann weitere durchführte, wo der garantierte Glücks-Tausch durch „alte“ Pokémon anderer Trainer ausgelöst wurde. Jeder „Garantiert“-Glücks-Tausch zählt demzufolge ins Limit beider Trainer rein.

So werdet ihr Glücksfreunde in Pokémon GO für garantierte Glückspokémon

Außerdem: Nutzt in der Pokémon-Übersicht den Suchbegriff „Jahr2018“, um alle Monster angezeigt zu bekommen, die ihr in diesem Jahr gefangen habt. Sie kommen nun auch für den garantierten Glücks-Tausch infrage. Den Suchbegriff könnt ihr je nach Jahr anpassen.

Tipps: Dieser Bonus gilt von jetzt an zeitlich unbegrenzt, ist also nicht an das Event gebunden. Deswegen könnt ihr beispielsweise auch auf den großen „Community Day“ am Wochenende vom 16. und 17. Dezember warten, um dort die reduzierten Tauschkosten von 50 % zu verwenden.

Das ist in Pokémon GO los: Das neue Event „Harte Zeiten“ hat begonnen und bringt einige Boni mit. Dazu gehört auch eine Änderung beim garantierten Glücks-Tausch.

In Pokémon GO ist ein wichtiger neuer Bonus aktiv: Ihr könnt jetzt mehr garantierte Glücks-Pokémon über einen Glücks-Tausch bekommen.

