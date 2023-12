Pokémon GO startet heute „Harte Zeiten“ – Alle Infos zum neuen Event

In Pokémon GO steht das neue Event „Harte Zeiten“ an, das sich vor allem um Pokémon der Kanto-Region dreht. Wir fassen euch die wichtigsten Inhalte zusammen.

Wann startet „Harte Zeiten“? Es beginnt am Montag, dem 11. Dezember 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann bis Freitag, den 15. Dezember um 20:00 Uhr.

Was bringt das Event? Vieles im Event dreht sich um Pokémon aus der Kanto-Region, also die Klassiker aus der ersten Generation. Darüber hinaus könnt ihr viele EP sammeln, indem ihr Forschungen abschließt oder Boni nutzt. Eine kurze Übersicht:

Die wichtigsten Boni: „Harte Zeiten“ hat folgende Boni für euch:

Dreifache Fang-EP

Das garantierte Glückstausch-Limit wurde von 15 auf 25 erhöht. Das gilt für Pokémon, die ihr seit 2018 in der Aufbewahrung habt. Dieser Bonus bleibt über das Event hinaus.

Eine befristete Forschung, bei der ihr neue Freunde finden sollt, bringt euch ein paar EP

Eine weitere befristete Forschung dreht sich um euer Level und gibt euch Items

Eine neue Spezialforschung namens „Zeitlose Reisen“ beginnt in Pokémon GO und dreht sich um die Hisui-Region

Ditto verkleidet sich als andere Pokémon

Erhöhte Shiny-Chance für Vulpix, Ponita, Krabby und Voltobal

Showcases laufen mit Ditto, Krabby, Vulpix, Ponita und Voltobal

Das Event ist Teil der neuen Season „Zeitlose Reisen“, die ihr hier im Trailer seht:

Zudem dreht das Event an den auftauchenden Pokémon. Die fassen wir euch hier zusammen.

Diese Pokémon erscheinen im Event „Harte Zeiten“ in Wildnis, Raids, Feldforschungen

In der Wildnis:

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Vulpix*

Myrapla*

Ponita*

Krabby*

Voltobal*

Smogon*

Rihorn*

Goldini*

Dratini*

In Raids:

Stufe 1: Sterndu*, Amonitas*, Kabuto*

Stufe 3: Chaneira*, Sichlor*, Relaxo*

In Feldforschungen:

Bisasam*

Glumanda*

Schiggy*

Vulpix*

Abra*

Machollo*

Kleinstein*

Ponita*

Nebulak*

Krabby*

Voltobal*

Ihr wollt wissen, was noch in Pokémon GO los ist? Dann schaut in der Übersicht der Dezember-Events 2023 in Pokémon GO vorbei.