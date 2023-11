Pokémon GO: Events im Dezember 2023 – Alle Termine und Boni

Alle Events im Dezember 2023 in Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Termine, bekannte Details und verraten euch außerdem, welche sich davon am meisten lohnen.

Was sind das für Termine? Jeden Monat erwarten euch in Pokémon GO verschiedene Themen-Events, Rampenlicht-Stunden, Raids und andere Termine. Zu Beginn eines Monats werden die Daten der Events für den kommenden Zeitraum bekannt gegeben.

Wir zeigen euch in unserer Übersicht alle Termine, damit ihr keinen davon verpasst. Unseren Artikel aktualisieren wir für euch, sobald es neue Daten gibt. Damit seid ihr immer bestens informiert.

Alle Events im Dezember 2023 in der Übersicht

Welche Events kommen? In den nächsten Wochen erwarten euch einige Themen-Events. Im Dezember sind das: Raid-Tag mit Hisui-Admurai, Entlang der Routen, Fangkunst: Eis, Adamante Zeit, Winter-Feiertage Teil 1 und 2, Raid-Tag mit Damythir und das Winter-Wunderland.

Zu einigen Events hat Niantic bisher noch keine weiteren Informationen verraten. Sobald es Details dazu gibt, könnt ihr bei uns auf MeinMMO darüber lesen.

Datum Event 1. Dezember bis 1. März 2024 Forschungdurchbruch mit Lapras, Galar-Smogmog, Galar-Pantimos, Coiffwaff, Viscora und Miniras 1. Dezember bis 8. Dezember PvP: Superliga und Retro-Cup Superliga 1. Dezember bis 9. Dezember 5er-Raids mit Reshiram 1. Dezember bis 9. Dezember Mega-Raids mit Mega-Scherox 3. Dezember Raid-Tag mit Hisui-Admurai 5. Dezember bis 8. Dezember Event: „Entlang der Routen“ 5. Dezember Rampenlicht-Stunde mit Barschwa 6. Dezember Raid-Stunde mit Reshiram 8. Dezember bis 15. Dezember PvP: Hyperliga und Retro-Cup Superliga 9. Dezember bis 16. Dezember 5er-Raids mit Zekrom 9. Dezember bis 16. Dezember Mega-Raids mit Mega-Altaria 9. Dezember Event: Fangkunst: Eis 11. Dezember bis 15. Dezember Event: Adamante Zeit 12. Dezember Rampenlicht-Stunde mit Jurob 13. Dezember Raid-Stunde mit Zekrom 15. Dezember bis 22. Dezember PvP: Meisterliga mit 4x-Sternenstaub und Holiday-Cup Superliga mit 4x Sternenstaub 16. Dezember bis 23. Dezember 5er-Raids mit Kyurem 16. Dezember bis 23. Dezember Mega-Raids mit Mega-Rexblisar 16. Dezember und 17. Dezember Community Day im Dezember 18. Dezember bis 25. Dezember Event: Winter-Feiertage Teil 1 19. Dezember Rampenlicht-Stunde mit Schneppke 20. Dezember Raid-Stunde mit Kyurem 22. Dezember bis 29. Dezember PvP: Superliga, Hyperliga und Meisterliga mit 4x Sternenstaub 23. Dezember und 24. Dezember Event: Winterwunderland 23. Dezember bis 1. Januar 2024 5er-Raids mit Regigigas 23. Dezember bis 1. Januar 2024 Mega-Raids mit Mega-Firnontor 23. Dezember Raid-Tag mit Damythir 25. Dezember bis 31. Dezember Event: Winter-Feiertage Teil 2 26. Dezember Rampenlicht-Stunde mit Gelatini 27. Dezember Raid-Stunde mit Regigigas 29. Dezember bis 5. Januar PvP: Superliga und Holiday-Cup Mini-Edition

Welche Events lohnen sich besonders?

Achtet auf diese Events: Einige der angekündigten Events im Dezember könnten sich besonders für euch lohnen. Wir zeigen euch hier die, bei denen wir euch eine Teilnahme empfehlen:

Community Day (16. und 17.12.): Beim Community Day im Dezember habt ihr nochmal die Chance, auf all die Pokémon zu treffen, die im letzten Zeitraum im Fokus des Events standen. Dazu gibt es auch die Möglichkeit, die besonderen Attacken erneut zu erlernen. Ein Event, das sich für viele lohnen kann – dazu gibt es auch mehr Bonbons

Passend zum Weihnachtsevent rechnen viele Trainer mit besonderen Pokémon oder Shinys als „Geschenk“. Gespannt warten wir auf weitere Details. Raid-Tage (3. und 23.12.): Bei beiden Raid-Tagen erscheinen neue Pokémon für euch, die ihr fangen könnt. Das sind Hisui-Admurai und Damythir. Für die Sammler unter euch sicherlich spannende Termine.

Wie gefällt euch der Ausblick auf die Events im Dezember? Habt ihr schon Termine entdeckt, die ihr auf gar keinen Fall verpassen wollt?