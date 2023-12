Pokémon GO: Raid-Tag mit Hisui-Admurai startet heute – So nutzt ihr ihn richtig

In Pokémon GO debütiert heute, am 3. Dezember, das neue Pokémon Hisui-Admurai. Wir fassen euch alles zum Event zusammen.

Wann läuft der Raid-Tag? Am Sonntag, den 3. Dezember, von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit. Es ist das erste größere Event der neuen Season „Zeitlose Reisen“.

Was ist das für ein Event? Die Hisui-Form von Admurai wird an diesem Raid-Tag erstmals in Pokémon GO erscheinen. Wann es danach wieder auftaucht, ist aktuell unbekannt. Wer sich das Monster für den Pokédex-Eintrag sichern will, sollte die Gelegenheit also nutzen.

Hisui-Admurai wird dabei auf den meisten Arenen in Pokémon GO als Stufe-3-Boss auftauchen. Besiegt ihr es, könnt ihr es euch schnappen.

Wie läuft der Raid-Tag mit Hisui-Admurai?

Wie besiege ich Hisui-Admurai? Das Pokémon gehört zum Typ Unlicht und Wasser, wodurch es gleich eine ganze Reihe an Typ-Schwächen mitbringt. Es kassiert erhöhten Schaden von folgenden Typen:

Käfer

Elektro

Fee

Kampf

Pflanze

Zu den Top-Kontern gehören Mega-Entwicklungen wie Mega-Gewaldro, Mega-Guardevoir oder schlicht Mega-Rayquaza, weil es einfach ein tierischer Angreifer ist. Ansonsten setzt auf Terrakium, Katagami, Voltriant oder andere Pokémon aus der Liste der besten Konter gegen Hisui-Admurai in Pokémon GO.

Kann Hisui-Admurai shiny sein? Ja, die Shiny-Form wird ebenfalls zu fangen sein, wenn man Glück hat.

Welche Boni gibt es? Der wichtigste Bonus sind die zusätzlichen Raid-Pässe. Bis zu fünf Gratis-Pässe bekommt ihr während des Events, wenn ihr an Arena-Fotoscheiben dreht. Beachtet aber: Den nächsten Pass gibt es immer erst, wenn ihr einen verbraucht habt. Und sie sind auch nur vor Ort einlösbar, nicht als Fern-Raid.

Geht also so vor, um die meisten Gelegenheiten rauszuholen:

Geht zur Arena

Besiegt Hisui-Admurai

Dreht an der Arena für den nächsten Pass

Geht zur nächsten Arena

Das wiederholt ihr, bis ihr keine kostenlosen Pässe mehr bekommt.

Dazu kommen zwei weitere Boni:

Das Fern-Raid-Limit am Tag wird auf zwanzig erhöht. Dieser Bonus startet in Deutschland bereits um 01:00 Uhr am 3. Dezember und endet erst am 4. Dezember um 04:00 Uhr.

Es gibt eine erhöhte Chance, die schillernde Version von Hisui-Admurai in Raids anzutreffen.

Was bringt das Ticket? Es gibt ein optionales Ticket im Shop, mit dem ihr folgende zusätzliche Boni am 3. Dezember von 14:00 bis 22:00 Uhr bekommt:

Bis zu acht weitere Raid-Pässe von Arena-Scheiben

50 % mehr EP aus Raids

Erhöhte Chance auf XL-Bonbons

Doppelter Sternenstaub aus Raids

Kriege ich Hisui-Admurai auch anders? Nach aktuellem Stand nicht. Die Hisui-Variante ist in Pokémon GO „entkoppelt“ von der regulären Entwicklungsreihe Ottaro, Zwottronin und Admurai und wird quasi als eigenständiges Pokémon behandelt. Ihr könnt also keines eurer bisher gefangenen Ottaro über Zwottronin in Hisui-Admurai entwickeln.

Was steht noch in Pokémon GO an? Jede Menge, denn eine neue Jahreszeit hat im Spiel begonnen. Wir zeigen euch alle Events im Dezember 2023 von Pokémon GO.