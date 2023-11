Pokémon GO: Neue Season „Zeitlose Reisen“ startet Freitag mit diesen Highlights

Pokémon GO hat die neue Jahreszeit „Zeitlose Reisen“ vorgestellt. Wir fassen zusammen, was ihr von der neuen Saison erwarten könnt.

Wann startet die Season? „Zeitlose Reisen“ startet am 01. Dezember 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 01. März 2024 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es geht also schon diesen Freitag los.

Was ist das Highlight? Die Hisui-Region wird ein wichtiger Fokus der neuen Season. Dabei handelt es sich um die vergangene Form der Sinnoh-Region, die wir aus dem Spiel „Pokémon Legenden: Arceus“ kennen.

Dadurch ist bereits klar, dass einige Hisui-Formen in dieser Season vorkommen werden. Diese sind auch im aktuellen Trailer zur neuen Jahreszeit zu sehen:

Außerdem wird die „GO Tour 2024“ angedeutet – mit Hinweis auf die Legendären Palkia und Dialga, die über Raum und Zeit herrschen. Sie stehen ebenfalls im Fokus der Sinnoh-Region.

Denkbar also, dass wir nach der Kanto-, Johto- und Hoenn-Tour als Nächstes die Sinnoh-Tour bekommen.

Was bringt die neue Season „Zeitlose Reisen“ zu Pokémon GO?

Boni: Es wird fünf permanente Boni in der Jahreszeit geben, die Trainer nutzen können.

Ein garantiertes XL-Bonbon beim Tauschen von Pokémon, für Trainer ab Level 31

Ein Zusatz-Bonbon pro Tausch

Eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf XL-Bonbons bei Level-5-Raids, die ihr vor Ort abschließt

Extra-EP für eine 7-Tage-Serie bei PokéStops

Mehr EP und Sternenstaub für die 7-Tage-Fangserie

Hisui-Pokémon: Einige Monster aus der Region werden auftauchen. So kommen beispielsweise folgende Events:

Ein Raid-Tag mit Hisui-Admurai am 03. Dezember 2023

Ein Raid-Tag mit Damythir am 23. Dezember 2023

Damythir kommt ins Spiel

Zudem werden im Trailer auch Hisui-Tornupto und Hisui-Silvarro gezeigt. Auch sie dürften also debütieren.

Weitere Events: Während der Season wird es weitere Events geben. Ihr findet hier auf MeinMMO in Kürze einer Übersicht aller Events, die im Dezember 2023 anstehen.

Pokémon GO Tour: Ausgehend vom Trailer ist damit zu rechnen, dass die nächste GO Tour sich mit der Sinnoh- bzw. Hisui-Region beschäftigt. Genaue Infos gibt es dazu aber noch nicht. Aktuell läuft aber ein Countdown zum Thema „GO Tour“ ab, der am 29. November 2023 um 15:00 Uhr endet. Anzunehmen ist, dass dann eventuell weitere Informationen bekannt werden.

Neuer Charakter: Offenbar wird uns ein neuer NPC in Pokémon GO begegnen. Was seine Rolle ist, ist aber noch unklar.

Eine neue Figur in Pokémon GO

Community Days: Der Community-Day im Dezember 2023 wird zahlreiche Monster aus vergangenen Community Days zurückbringen. Dazu sind bereits weitere C-Day-Termine, aber noch nicht die Pokémon dazu bekannt.

Throwback-Community-Day am 16. und 17. Dezember 2023

Community Day am 06. Januar 2024

Community Day Classic am 20. Janaur 2024

Community Day am 04. Februar 2024

Jahreszeiten-Ticket: Die Ankündigung verweist darauf, dass es jeden Monat ein Ticket zu kaufen geben wird, dass euch bestimmte Boni und eine befristete Forschung bringt. Hier soll man sich einen „Vorrat an Items wie Brutmaschinen“ anlegen können und Hisui-Pokémon begegnen. Mehr ist dazu noch nicht bekannt.

Welche Pokémon spawnen in der neuen Season?

Wir zeigen euch die neuen Season-Spawns, mögliche Shinys werden mit Sternchen* markiert.

In Städten: Vulpix*, Ampharos*. Sniebel*, Zigzachs*, Unratütox*, Klikk*, Micrick und mehr

Vulpix*, Ampharos*. Sniebel*, Zigzachs*, Unratütox*, Klikk*, Micrick und mehr In Wäldern: Parasek, Alola-Kokowei*, Sichlor*, Wadribie*, Lithomith*. Quartermak, Olini und mehr

Parasek, Alola-Kokowei*, Sichlor*, Wadribie*, Lithomith*. Quartermak, Olini und mehr Im Gebirge: Alola-Kleinstein*, Rihorn*, Larvitar*, Zobirir*, Bronzel*, Kiesling*, Rotomurf* und mehr

Alola-Kleinstein*, Rihorn*, Larvitar*, Zobirir*, Bronzel*, Kiesling*, Rotomurf* und mehr Strände und Gewässer: Alola-Digdri, Muschas*, Paldea-Felino*, Loturzel*, Krebscorps*, Perlu*, Viscora* und mehr

Alola-Digdri, Muschas*, Paldea-Felino*, Loturzel*, Krebscorps*, Perlu*, Viscora* und mehr Nordhalbkugel: Tanhel*, Dusselgurr*, Tarnpignon*, Sesokitz (Winter), Igamaro*, Fynx*, Froxy* und weitere

Tanhel*, Dusselgurr*, Tarnpignon*, Sesokitz (Winter), Igamaro*, Fynx*, Froxy* und weitere Südhalbkugel: Geckarbor*, Flemmli*, Hydropi*, Knilz*, Staralili*, Kaumalat*, Sesokitz (Sommer) und mehr

Forschungsdurchbruch: Hier findet ihr während der Season die Monster Lapras*, Galar-Smogmog*, Galar-Pantimos*, Coiffwaff*, Viscora* und Miniras.

Ansonsten werden in der aktuellen Season auch die Features Team-Play, Routen und Showcases weiterhin eine Rolle spielen.

Was haltet ihr von der neuen Season? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Zuletzt gab es auch einen großen Leak zu Pokémon GO, welche Monster kommen könnten.