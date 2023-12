In Pokémon GO trefft ihr bald einen neuen Charakter, den ihr unbedingt ansprechen solltet

Ein neues Gesicht taucht in Pokémon GO auf: Mateo erscheint in wenigen Tagen und bringt Geschenke mit. Dafür müsst ihr ihn nur finden.

Wer ist das? Mateo ist ein neuer NPC, dem ihr bald in Pokémon GO begegnen könnt. Der Forscher kann ab dem 4. Dezember 2023 am Ende von Routen auftauchen, wenn ihr sie absolviert.

Was tut Mateo? Trefft ihr Mateo am Ende einer Route, könnt ihr mit ihm einen „Geschenktausch“ durchführen.

Das bedeutetet:

Ihr gebt Mateo eines von euren Geschenken, dass ihr am Start oder Ende der Route oder alternativ an einem PokéStop in der Nähe gefunden habt

Dann wählt ihr „Tauschen“: Nun bekommt ihr ein Geschenk eines anderen Trainers von Mateo

Mateo ist eines der neuen Features der aktuellen Season „Zeitlose Reisen“. Den Trailer dazu findet ihr hier:

Warum sollte ich Mateo in Pokémon GO ansprechen? Grundsätzlich ist das ein weiterer Bonus, den ihr am Ende von Routen einfach mitnehmen solltet. Vor allem bringt er euch aber die Möglichkeit auf Postkarten von Trainern, die ihr nicht in eurer Freundesliste habt.

Im besten Fall sind dies dann Postkarten aus Regionen, die ihr noch nicht im Postkartenbuch vermerkt habt – und das wiederum bringt euch den verschiedenen Formen von Vivillon näher.

Wie Vivillon und seine Formen funktionieren, erfahrt ihr hier.

Event „Entlang der Routen“ begrüßt Mateo in Pokémon GO

Was ist das für ein Event? Das Event startet am 5. Dezember 2023 um 10:00 Uhr und endet am Freitag, dem 8. Dezember um 20:00 Uhr.

Es beginnt also einen Tag nach dem Debüt von Mateo und dreht sich auch um den neuen NPC. Das Event wird eine Spezialforschung mitbringen, die den Charakter näher vorstellt und auch mehr zum Geschenkaustausch erzählt. Es wird spannend sein, zu sehen, was für Boni genau Mateo im Gepäck hat.

Außerdem hebt Niantic in der Ankündigung heraus, dass man nun auch das Party-Play-Feature mit Routen verbinden kann, um gemeinsam Routen zu absolvieren.

Was bringt das Event noch? „Entlang der Routen“ wird am Spawn-Pool in der Wildnis drehen und auch in den 7-km-Eiern andere Pokémon bringen. Unter anderem wird die Shiny-Variante von Hisui-Sniebel erstmals zu bekommen sein, das einmal in den Eiern, aber auch in Feldforschungen auftauchen kann, wenn man Glück hat.

Zudem wird es eine befristete Forschung, passende Showcases und einige Boni geben. Diese sind:

Doppelte Schlüpfgeschwindigkeit bei Eiern

fünffache EP beim erstmaligen Drehen eines neuen PokéStops

dreifache EP beim Drehen von PokéStops

Doppelter Sternenstaub beim Geschenke-Öffnen

Grundsätzlich stehen in diesem Monat einige Termine an. Wir zeigen euch alle Events in Pokémon GO im Dezember 2023.