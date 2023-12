Pokémon GO: „Route zu neuen Freundschaften“ – So tauscht ihr Geschenke mit Mateo

In Pokémon GO gibt es die neue Spezialforschung „Route zu neuen Freundschaften“, bei der ihr mit Mateo Geschenke tauschen sollt. Wir zeigen euch die bekannten Schritte und Belohnungen.

Das ist die Forschung: Die Spezialforschung „Route zu neuen Freundschaften“ findet im Rahmen des neuen Events „Entlang der Routen“ statt. Sie ist verfügbar, sobald ihr ab dem 05. Dezember 2023 Pokémon GO startet.

Unten rechts begrüßt euch der neue NPC Mateo, der als Forscher auf den Routen unterwegs ist. Mit ihm bekommt ihr auch eine neue Aufgabe: Geschenke tauschen mit Mateo.

Wie tauscht man ein Geschenk mit Mateo?

Wo finde ich Mateo? Um Mateo zu begegnen, müsst ihr Routen absolvieren. Am Ende einer Route ist es möglich, dass euch Mateo begegnet – allerdings nicht garantiert.

Schließt also mehrere Routen ab, wenn es nicht gleich beim ersten Mal funktioniert. Bedenkt außerdem, dass das Event “Entlang der Routen” offiziell erst am 05. Dezember um 10:00 Uhr startet.

Pro Tag könnt ihr Mateo ein Mal begegnen, um ein Geschenk mit ihm zu tauschen. Trefft ihr ihn am Ende einer Route an, könnt ihr ihn ansprechen und ein Geschenk mit ihm austauschen. Dafür gebt ihr eines von euren ab und erhaltet dafür eines von einem anderen Trainer. Mateo fungiert hier quasi als Briefträger. Das gibt euch aber auch die Chance auf Postkarten aus ungewohnten Regionen, was wiederum bei der Suche nach den Vivillon-Mustern hilft.

Unklar ist derzeit noch, wie oft Mateo auftaucht und inwieweit sein Erscheinen dem Zufall überlassen ist. Sobald es hier mehr Informationen gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

„Route zu neuen Freundschaften“ – Schritte und Belohnungen in Pokémon GO

Das sind die Aufgaben: Da das „Entlang der Routen“-Event in manchen Zeitzonen bereits länger läuft, sind schon einige Aufgaben und Belohnungen bekannt. Wir fassen sie hier mithilfe der Übersicht von LeekDuck für euch zusammen.

Route zu neuen Freundschaften 1/4

Aufgabe Belohnung Erkunde einen Kilometer Begegnung mit Yorkleff Drehe 3 PokéStops 900 EP Verdiene ein Bonbon beim Laufen mit deinem Kumpel 5 Himmihbeeren Tausche ein Geschenk mit Mateo 1 Rauch

Stufenbelohnung: Für den Abschluss des Schritts erhaltet ihr 1.000 Sternenstaub und 1.000 EP.

Route zu neuen Freundschaften 2/4

Aufgabe Belohnung Fange 7 Pokémon 10 Pokébälle Spin 5 PokéStops 1.500 EP Erkunde 3 Kilometer Begegnung mit Wolly Laufe 1.000 Meter beim Erkunden von Routen Fleknoil

Stufenbelohnung: Für den Abschluss des Schritts erhaltet ihr 1.000 Sternenstaub und 5 Superbälle.

Route zu neuen Freundschaften 3/4

Aufgabe Belohnung Brüte ein Ei aus Begegnung mit Barschwa Drehe 15 PokéStops 2.000 EP Schließe 5 Feldforschungsaufgaben ab 1.000 Sternenstaub Tausche 3 Geschenke mit Mateo Begegnung mit Hisui-Sniebel

Route zu neuen Freundschaften 4/4

Aufgabe Belohnung Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt Noch unbekannt

Hinweis: Da Mateo nur einmal pro Tag auftaucht, konnten Trainer noch nicht drei Mal mit ihm tauschen. Daher ist noch niemand über Schritt 3 der Forschung hinaus fortgeschritten und Schritt 4 ist noch unbekannt. Wir ergänzen den Artikel, sobald klar ist, wie die Forschung weitergeht.

Ihr wollt wissen, was sonst in Pokémon GO los ist? Dann findet ihr hier alle Events im Dezember 2023 bei Pokémon GO.