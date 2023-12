Pokémon GO: Wo ist Mateo? Trainer testen Tricks, um ihn zu treffen

Der neue NPC „Mateo“ in Pokémon GO soll am Ende von Routen Trainer erwarten. Doch Trainer berichten von Schwierigkeiten, ihn zu treffen. Nun probieren einige es mit Tricks.

Wer ist Mateo? Das ist der neue NPC in Pokémon GO, mit dem ihr Geschenke tauschen könnt. Er ist ein wichtiger Bestandteil des neuen Events „Entlang der Routen“, wo ihr eine Spezialforschung mit ihm lösen könnt.

Mehr zum Thema „Geschenke tauschen mit Mateo“ erfahrt ihr hier.

Das ist das Problem: Mateo ist auf Routen in Pokémon GO anzutreffen, allerdings nur einmal pro Tag und auch nicht garantiert. Das heißt: Es kann passieren, dass man eine Route abläuft und dem Forscher schlichtweg nicht begegnet.

Das ist ungünstig, wenn man die Spezialforschung mit ihm lösen will. Allerdings gab es ein vergleichbares Problem schonmal mit den Zygarde-Zellen, die nicht bei allen Trainern zuverlässig auf den Routen auftauchten, wenn sie danach suchten.

Und ebenso wie bei den begehrten Zellen suchen Trainer nun nach Tricks, um Mateo zu treffen.

Mateo ist Teil der neuen Season in Pokémon GO:

Welche Tricks testen Trainer für ein Treffen mit Mateo in Pokémon GO?

Aktuell suchen einige Trainer verzweifelt nach Mateo, da er bei ihnen einfach nicht auftaucht. So berichten in der reddit-Community zu Pokémon GO einige Trainer von zahlreichen Routen-Versuchen ohne ein Auftauchen des Forschers.

Dabei sollte man auf jeden Fall beachten:

Mateo taucht nur einmal am Tag auf, mehrfach am Tag braucht ihr ihn also nicht suchen

Er soll am Ende einer Route auftauchen, ihr müsst sie also komplett ablaufen

Und: Einige Trainer berichten, dass er verschwindet, wenn man die Route beendet hat, er aber schon gespawnt ist. Passt also auf, dass ihr ihn nicht überseht.

Welche Tricks testen Trainer? Momentan macht ein Trick die Runde, den Trainer auch schon bei den Zygarde-Zellen nutzten: Ein Neustart vor dem Ende der Route.

So teilte Trainer „Disgruntled Goat“ im Subreddit „TheSilphRoad“ den Trick, dass man kurz vor Ende einer Route das Spiel neustarten soll, wenn man ihn nicht sieht: „Das hat für mich gerade funktioniert“, schreibt der Trainer (via reddit): „Ich kam ans Ende einer Route, kein Mateo (oder Zygarde-Zelle). Aber nach einem Restart ist er aufgetaucht.“ Bei ihm klappte das auf einer „Loop-Route“, also einer Route mit demselben Start- und Endpunkt.

Das hat der Trainer bislang einmal ausprobiert und es klappte direkt, deshalb ist noch unklar, wie zuverlässig das klappt. In den Kommentaren und weiteren Posts in der Community berichten Spieler sowohl, dass es bei ihnen klappt, aber auch, dass es bei anderen nicht funktioniert. Hier bleibt abzuwarten, wie sich der Trick entwickelt.

Eine andere Variante teilten Trainer ebenfalls in den Kommentaren: Sie verweisen darauf, dass sie auf die Arena am Ende der Route getippt haben, woraufhin Mateo auftauchte. Auch das sollte man also ausprobieren, wenn man sich in Richtung Ende der Route befindet. Allerdings gibt es auch hier Stimmen, bei denen es zu keinem Erfolg kam.

Wozu brauche ich Mateo? Grundsätzlich kann Mateo mit euch Geschenke tauschen. Das aktuell Interessanteste daran ist, dass man so Postkarten von Trainern völlig anderer Regionen bekommen kann, da Mateo diese quasi als Briefträger dabei hat. Das kann helfen, wenn ihr eure Vivillon-Muster vervollständigen wollt.

Ansonsten benötigt ihr ihn, um die aktuelle Spezialforschung abzuschließen, die Tauschaktionen mit Mateo von euch fordert.

Habt ihr schon einen Trick, um Mateo anzutreffen? Funktionieren die Tricks bei euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!