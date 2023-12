In Pokémon GO steht das Entlang der Routen Event vor der Tür. Was ihr in dem Event absahnen könnt, erfahrt ihr hier.

Wann läuft das Event? Das Event Entlang der Routen beginnt am Dienstag, dem 05. Dezember 2023, um 10:00 Uhr und endet am Freitag, dem 08. Dezember 2023, um 20:00 Uhr. Im Fokus des Events sollen der Austausch von Geschenken sowie die Routen stehen, bei denen ihr natürlich auch die Zygarde Zellen finden könnt.

Was bringt das Event? Neben einer ganzen Reihe an Pokémon, die im Event häufiger in der Wildnis erscheinen, wird es auch weitere Pokémon geben, die zu dieser Zeit aus den 7-km Eiern schlüpfen können. Zusätzlich wird es verschiedene Boni, eine Spezialforschung, eine befristete Forschung und eventbezogene Feldforschungsaufgaben mit Pokémon als Belohnung geben. Ebenfalls wird es Showcases geben, an denen ihr teilnehmen könnt.

Bereits ab dem 04. Dezember 2023 gibt es passend zum Event ein Update, bei dem ihr auf Routen den neuen NPC Mateo treffen könnt. Außerdem könnt ihr zeitgleich mit Erscheinen des neuen NPCs auch das Party-Play Feature nicht mehr nur für Raids, sondern auch beim Folgen von Routen benutzen.

Pokémon während des Entlang der Routen Events

Welche Pokémon kann ich beim Event antreffen? Folgenden Pokémon könnt ihr im Event vermehrt begegnen.

In der Wildnis

Schmeckmag*

Kapoera*

Spoink*

Barschwa*

Yorkleff*

Fleknoil*

Emolga

Wolly

Pamo

In 7-km Eiern

Hisui-Fukano*

Togepi*

Sniebel*

Hisui-Sniebel*

Mobai*

Psiau

In Feldforschungen

Evoli*

Hisui-Sniebel*

Wolly

In der befristeten Forschung

Hisui-Sniebel*

Barschwa*

Wolly

Pamo

Die mit * markierten Pokémon können als Shiny-Pokémon erscheinen. Hisui-Sniebel ist in dem Event zum ersten Mal in seiner Shiny Variante anzutreffen.

Der Trailer zur neuen Jahreszeit Zeitlose Reisen

Aktive Boni und Showcase-Pokémon im Event

Welche Boni gibt es während des Events? Folgende Boni werden während des Events aktiv sein.

Eier schlüpfen doppelt so schnell aus Brutmaschinen, wenn diese während des Events in eine Brutmaschine gelegt werden

3-fache Erfahrungspunkte beim Drehen von PokéStops

5-fache Erfahrungspunkte für das erste Drehen eines PokéStops

doppelter Sternenstaub beim Öffnen von Geschenken

Welche Pokémon werden im Showcase teilnehmen? Auch zu diesem Event wird es Showcases geben. Um an diesen teilzunehmen, werdet ihr Sniebel oder Hisui-Sniebel benötigen – vorausgesetzt, es wird nicht aus Versehen das falsche Pokémon im Showcase hinterlegt. In den Showcases könnt ihr euch Belohnungen schnappen, schaut also, euch möglichst Exemplare mit hohen Punktzahlen zu sichern.

Was haltet ihr von dem Event? Nutzt ihr das Routen-Feature selber aktiv, oder seid ihr lieber auf eigenen Strecken unterwegs? Gibt es im Event Pokémon, die euch interessieren?

Falls ihr wissen wollt, was es sonst noch für Events im Dezember 2023 in Pokémon GO gibt, werdet ihr bei uns natürlich fündig.